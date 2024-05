INTERNATIONAL Vineri, 31 Mai 2024, 09:07

0

Un juriu din Manhattan l-a condamnat pe Donald Trump pentru toate cele 34 de capete de acuzare în dosarul falsificarea documentelor de afaceri în scopul ascunderii plăților făcute pentru cumpărarea tăcerii actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels. Următoarea întrebare este: ce pedeapsă ar trebui să primească fostul președinte american? Foarte probabil, nu una cu încarcerare, spun experții citați de The Guardian și New York Times.

Donald Trump, în instanță Foto: Jabin Botsford / UPI / Profimedia

Un juriu din Manhattan l-a condamnat pe Donald Trump pentru toate cele 34 de capete de acuzare în dosarul falsificarea documentelor de afaceri în scopul ascunderii plăților făcute pentru cumpărarea tăcerii actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels. Următoarea întrebare este: ce pedeapsă ar trebui să primească fostul președinte american?

După ce juriul a ajuns la un verdict, decizia sancțiunii îi aparține în totalitate lui Juan Merchan, judecătorul care supraveghează cazul. Infracțiunile de care Trump a fost găsit vinovat, respectiv falsificarea înregistrărilor de afaceri, sunt infracțiuni încadrate în New York în clasa E, categoria cea mai puțin gravă, și se pedepsesc cu până la patru ani de închisoare.

Sentința sa este stabilită pentru 11 iulie. Dar, spun experții, este puțin probabil ca Trump să fie condamnat la închisoare. El este la prima abatere, iar infracțiunea de care a fost găsit vinovat este o infracțiune non-violentă.

„Cred că judecătorul nu l-ar încarcera doar în aceste circumstanțe”, a declarat pentru The Guardian Cheryl Bader, profesoară de drept la Universitatea Fordham, care a calificat drept „puțin probabilă” orice decizie cu executare a pedepsei după gratii.

„De asemenea, având în vedere că este un fost președinte, este păzit de serviciile secrete și este, de asemenea, prezumtivul candidat republican (la președinție), cred că o pedeapsă cu încarcerare ar fi foarte dificilă din punct de vedere logistic, dar ar avea și implicații politice pe care cred că judecătorul Merchan ar vrea să le evite”, a spus ea.

Trump ar putea face muncă în folosul comunității

Orice pedeapsă va consta probabil în sancțiuni financiare, eliberare condiționată, muncă în folosul comunității sau o combinație a acestora.

„Mi-ar plăcea să văd muncă în folosul comunității - ridicarea gunoiului de la metrou”, a declarat Karen Friedman Agnifilo, fostă procuroare de rang înalt în cadrul biroului procurorului districtual din Manhattan.

Multe ar putea depinde de modul în care Merchan interpretează comportamentul lui Trump, inclusiv lipsa regretelor. „Nu-mi pot imagina că vom vedea un Trump plin de remușcări și de scuze dacă va veni timpul pentru pronunțarea sentinței”, a spus Bader.

„Judecătorii iau în considerare și prejudiciul cauzat. Pe de o parte, judecătorul Merchan ar putea vedea acest lucru ca pe o neregulă contabilă tehnică pentru a acoperi un comportament sordid, cauzând doar un prejudiciu minim. Pe de altă parte, el ar putea vedea comportamentul lui Trump ca pe un prejudiciu profund cauzat întregii țări, prin privarea publicului votant de dreptul de a vota în cunoștință de cauză în cele mai importante alegeri naționale”, a mai spus ea.

Un apel și o lungă așteptare

Juriul nu a avut opțiunea de a-l condamna pe Trump pentru o infracțiune minoră - de simplă falsificare a registrelor de afaceri (care să nu aibă legătură cu altă infracțiune). Avocații lui Trump ar fi putut să-i ceară lui Merchan să ofere juriului această opțiune, dar nu au făcut-o.

Acum, atât procurorii, cât și avocații lui Trump vor prezenta recomandări pentru sentință. La fel va face și biroul de probațiune, care va întocmi un raport confidențial pentru judecător.

Trump va face apel aproape sigur și foarte rapid. Orice pedeapsă va fi atunci probabil suspendată în așteptarea apelului.

Procesul în apel ar dura și el luni, chiar ani de zile, ceea ce înseamnă că ar putea trece ceva timp până când sentința ar intra în vigoare. Trump are la dispoziție 30 de zile pentru a depune o notificare de apel la verdictul de vinovăție, iar apoi șase luni pentru a depune un apel complet la primul departament judiciar, care examinează apelurile din comitatul New York.

În cazul în care condamnarea va fi menținută, Trump ar urma probabil să facă apel la Curtea de Apel din New York, organismul format din șapte membri care este cea mai înaltă curte de apel din statul New York. Această instanță are puterea discreționară de a judeca sau nu cazul.

Problemele susținute în apel ar fi probabil chestiuni juridice complexe - de exemplu, dacă judecătorul a dat instrucțiuni adecvate juriului și a permis includerea sau excluderea probelor corecte. Faptele și credibilitatea martorilor nu ar fi chestiuni discutate în apel.

În cazul în care condamnarea este menținută de curtea de apel din New York, Trump ar face probabil apel la Curtea Supremă a SUA, care ar putea, de asemenea, să decidă dacă acceptă sau nu cazul.

Deoarece cazul se află sub incidența legislației statului New York, pentru a-l aduce la Curtea Supremă a SUA ar fi necesar ca Trump să îi convingă pe judecători că există o chestiune federală sau constituțională în joc.

Candidatura la președinție nu e afectată

În orice caz, condamnarea nu va afecta capacitatea legală a lui Trump de a candida la președinție. Constituția nu le interzice infractorilor să candideze.

În același timp, el nu ar putea să se grațieze de nicio condamnare, întrucât este vorba despre o infracțiune de nivel de stat.

Cel mai probabil este că această condamnare nu va afecta nici capacitatea lui Trump de a vota la alegerile din această toamnă.

Florida, unde fostul președinte este înregistrat, permite persoanelor cu o condamnare din afara statului să voteze, dacă statul în care au fost condamnate le permite acest lucru.

În New York, o persoană cu o condamnare pentru o infracțiune poate vota atâta timp cât nu este încarcerată.

„Ultimul lucru pe care vreau să îl fac este să vă bag în închisoare”

Merchan l-a pedepsit deja pe Trump de două ori în timpul procesului, pentru încălcarea ordinului de tăcere, iar modul în care judecătorul a gestionat ambele episoade ar putea oferi o perspectivă asupra modului în care va aborda orice posibilă pedeapsă pentru Trump. Deciziile subliniază faptul că Merchan este foarte conștient de dificultatea logistică a încarcerării lui Trump și de implicațiile politice mai largi ale unei astfel de acțiuni.

„Domnule Trump, este important să înțelegeți că ultimul lucru pe care vreau să îl fac este să vă bag în închisoare. Sunteți fostul președinte al Statelor Unite și, posibil, și următorul președinte", a declarat Merchan pe 6 mai, când a emis o amendă de 1.000 de dolari prin care l-a sancționat pe Trump pentru sfidarea instanței.

El a continuat să explice de ce trimiterea lui Trump la închisoare în acel moment a fost cu adevărat o ultimă soluție: „Îmi fac griji și pentru persoanele care ar trebui să execute această sancțiune: ofițerii de la tribunal, ofițerii de corecție, agenții Secret Service, printre alții. Îmi fac griji în legătură cu ei și cu ceea ce ar presupune executarea unei astfel de sancțiuni”.

„Bineînțeles, sunt conștient și de implicațiile mai largi ale unei astfel de sancțiuni. Magnitudinea unei astfel de decizii nu este unilaterală. Dar, în cele din urmă, am o treabă de făcut, iar o parte din această treabă este de a proteja demnitatea sistemului judiciar și de a impune respect", a adăugat el.