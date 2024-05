Starea sănătăţii premierului slovac Robert Fico după tentativa de asasinat împotriva sa din 15 mai se îmbunătăţeşte, au anunţat luni guvernul de la Bratislava şi spitalul din oraşul Banska Bystrica, unde şeful executivului este internat, transmit Reuters și Agerpres.

Sustinatorii lui Robert Fico au depus flori in fata spitalului in care acesta este internat Foto: Lefteris Pitarakis / Associated Press / Profimedia Images