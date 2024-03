Prim-ministrul nipon Fumio Kishida a cerut o întrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a afirmat luni Kim Yo Jong, influenta soră a dictatorului nord-coreean, informează agenția AFP, citată de News.ro și Agerpres.

Kim Jong Un cu sotia sa, Ri Sol Ju, si sora lui, Kim Yo Jong, aici in dreapta sa Foto: KCNA via KNS / Associated Press / Profimedia Images