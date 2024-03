Taiwanul a anunțat că a detectat într-o singură zi 32 de avioane de război chineze în jurul insulei, dintre care 20 „au traversat linia mediană a strâmtorii Taiwan", o demarcaţie neoficială între China şi Taiwan, relatează AFP.

Exercitii militare chineze in jurul Taiwanului Foto: Ng Han Guan / AP - The Associated Press / Profimedia