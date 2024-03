INTERNATIONAL Miercuri, 20 Martie 2024, 15:33

Șeful guvernului de la Dublin Leo Varadkar a declarat miercuri că va demisiona din funcția de prim-ministru al Irlandei și de lider al partidului de guvernământ Fine Gael, o decizie dictată atât de motive personale, cât și politice, scrie Reuters.

Leo Varadkar Foto: Paul Faith / AFP / Profimedia

„Demisionez din funcția de președinte și lider al Fine Gael începând de astăzi și voi demisiona din funcția de Taoiseach (prim-ministru) de îndată ce succesorul meu va fi în măsură să preia această funcție”, a declarat miercuri Leo Varadkar.

Plecarea lui Varadkar din fruntea coaliției formate din trei partide nu declanșează automat alegeri generale.

El a precizat că a cerut ca un nou lider al partidului să fie ales pe 6 aprilie, ceea ce va permite alegerea unui nou prim-ministru după vacanța parlamentară de Paște.

Varadkar a subliniat că este momentul potrivit pentru el să se retragă și că nu a existat niciun „motiv real” în spatele deciziei sale.

„Nu am nimic altceva pregătit Nu am nimic în minte. Nu am niciun plan personal sau politic concret”, a spus el.

În 2017, Varadkar a devenit primul prim-ministru homosexual al Irlandei, o țară catolică, și cea mai tânără persoană care a deținut această funcție.

El a revenit la funcția de premier în 2022, în cadrul unui acord de rotație încheiat între Fine Gael și Fianna Fail, cele mai mari două partide dintr-o coaliție de trei partide, împreună cu mai micul Partid Verde.

La începutul lunii, guvernul Varadkar a suferit o înfrângere usturătoare la referendumul pentru modificarea Constituției.

Varadkar a fost aspru criticat în urma referendumului care propusese reformularea Constituției din 1937 în încercarea de a schimba referințele învechite la familie și femei.

Criticii au spus că premierul a grăbit dezbaterea într-o încercare „șmecheră” de a organiza dublul referendum de Ziua Internațională a Femeii.

Electoratul a respins extinderea noţiunii de familie dincolo de căsătorie, prin includerea aşa-numitelor „relaţii durabile” cum ar fi parteneriatele, şi eliminarea ideii că este rolul mamelor să îndeplinească „îndatoririle casnice” în familie.

Varadkar a acceptat o parte din responsabilitate pentru acest fiasco. „Sunt mulți oameni care au greșit și eu sunt cu siguranță unul dintre ei”, a spus el.

Următoarele alegeri trebuie să fie convocate până la începutul anului 2025.

Printre candidații la succesiunea lui Varadkar la șefia Fine Gael se numără ministrul învățământului superior Simon Harris, care a fost ministru al sănătății în timpul pandemiei COVID-19, ministrul întreprinderilor Simon Coveney, fost viceprim-ministru, ministrul cheltuielilor publice Paschal Donohoe și ministrul justiției Helen McEntee.