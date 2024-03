INTERNATIONAL Miercuri, 20 Martie 2024, 06:08

Premierul Giorgia Meloni, intervievat la emisiunea "Agorà" de pe Rai 3, vorbește din nou despre relația cu fiica sa Ginevra, în vârstă de 7 ani, pe care a avut-o din relația cu fostul partener Andrea Giambruno, și despre modul în care îi afectează rolul instituțional.

Giorgia Meloni Foto: Damian Burzykowski / Zuma Press / Profimedia

"Voi renunța la conducerea națiunii, când îmi voi da seama că nu mai am consensul italienilor. Este ceva ce încerc să fac cât pot de bine, dar trebuie să știi că o faci pentru cineva și că cineva crede în asta împreună cu tine. Și nu aș mai putea face asta, dacă nu aș avea libertatea de a avea un impact: trebuie să știu că schimb ceva. Și există o singură persoană pe lume care m-ar putea convinge să renunț, fiica mea Ginevra, dacă ar fi să realizez că plătește un preț mare. Dar este o fetiță inteligentă, puternică și înțelegătoare și facem tot posibilul să nu ne pierdem în această furtună", a spus Giorgia Meloni, potrivit La Stampa.

"Aș renunța, și voi renunța, la conducerea națiunii când îmi voi da seama că nu mai am susținere, pentru că aceasta nu este o viață care poate fi dusă fără motiv, nu este ceva ce faci pentru tine. Sau cel puțin nu eu. Am întâlnit pe cineva care spunea "apoi, când vezi cum e...", acum că am văzut, e și mai rău. Este ceva ce faci, pe care eu încerc să îl fac cât pot de bine, dar trebuie să știi că o faci pentru cineva. Trebuie să știi că cineva crede împreună cu tine. Nu vei mai putea să o faci dacă nu vei mai avea libertatea de a o face, așa cum cred eu că trebuie făcut. Adică, libertatea de a avea un impact: nu sunt aici pentru a supraviețui. Nu totul merge perfect, nu spunem mereu că câștigăm, dar trebuie să știu că schimbăm ceva", continuă premierul italian.

Întâlnirile internaționale

Întrebată "de ce este mereu plecată", Meloni a explicat că încearcă să-și mute călătoriile "în weekend pentru a nu lua timp de la politica internă", dar și "politica externă este politică internă. Din punct de vedere fizic, începe să aibă un impact". "Va fi deosebit de împovărător în acest an, că Italia va fi președinte al G7, dar este o mare oportunitate pentru că ne permite să punem prioritățile pe masa discuțiilor, nu întâmplător am prezentat subiectele: Africa, migrație și inteligență artificială. Este o oportunitate pe care nu intenționez să o irosesc", continuă Meloni.

Alegerile europene și ciocnirile cu opoziția

"Pentru mine o victorie ar fi să confirm voturile care m-au adus la Palatul Chigi în urmă cu un an și jumătate, ceea ce nu este ușor, nu se întâmplă adesea ca după un an și jumătate un guvern să confirme acel consens", a spus premierul despre alegerile europene din iunie. Și prin urmare: ștacheta stabilită la 26%. O cifră în concordanță cu prognozele celor mai recente sondaje politice, în care se poate citi însă un trend descendent față de vârfurile înregistrate imediat după preluarea mandatului. În ceea ce privește relația cu liderul Partidului Democrat, Meloni clarifică: "Nu îmi permit să-i dau sfaturi lui Elly Schlein, de-a lungul anilor am văzut o Stângă angajată să-și demonizeze adversarii, în timp ce politica ar trebui să fie despre respectarea adversarului, nu luptă în noroi. Am respect pentru Schlein, așa că sper că de cealaltă parte a baricadei ea va fi cea care va face o schimbare în acest sens".

Postul de premier și relația cu Mattarella

Presupusa încercare "de a se ascunde în spatele bunăvoinței Președintelui Republicii", pentru a ataca premierul, "nu rezistă, pentru că această reformă constituțională, în orice caz, va intra în vigoare în legislatura viitoare. Practic, până una alta, în 2028. Acum, în 2028, mă bucur că Stânga dă de la sine înțeles că Giorgia Meloni va mai fi, e clar că nu prea se văd în formă... Dar, pe scurt, nu l-aș lua de la sine înțeles. Și mai spun: în 2028 mandatul președintelui Mattarella va ajunge și el la final, așa că această reformă nu-i privește nici pe Giorgia Meloni, nici pe Sergio Mattarella".

Postul de permier "nu privește prezentul: aceasta este o reformă asupra viitorului națiunii și tocmai cu privire la aceasta vor fi chemați italienii să decidă ce vor să facă". Apoi, subliniază: "Relațiile mele cu președintele Mattarella sunt excelente, îi mulțumesc pentru că nu eșuează niciodată să sprijine nu atât guvernul, cât națiunea. Este o relație pe care o gestionăm direct, personal. Mă tem că cei care încearcă să o compromită vor fi dezamăgiți".

Evaziune fiscală, taxe și amnistii

"Apropo de amnistii" și acuzația făcută de Stânga că suntem "prietenii celor care fac evaziuni fiscale: 2023 a fost anul record în recuperarea evaziunii fiscale, Agenția de Venituri a încasat 25 de miliarde de euro, cu 4,5 miliarde în plus față de precedentul, cifre niciodată înregistrate: acum, dacă noi cei care am făcut aceste cifre, suntem prieteni ai evazioniştilor, cine a fost înaintea noastră și nu le-a făcut, ce ar trebui să fie?", a spus premierul.

Și, apoi, Meloni adaugă: "A avea un sistem fiscal prietenos înseamnă a avea un sistem fiscal care nu asuprește familiile și afacerile cu reguli absurde și printr-un nivel de impozitare nesustenabil, care nu corespunde nivelului de servicii care sunt puse în legătură cu veniturile din impozitare. Un sistem de impozitare prietenos este cel care îți cere să plătești taxele corecte și care se așteaptă să o faci într-un interval de timp sustenabil și care nu folosește veniturile din acea impozitare pentru lucruri inutile, ci le folosește pe baza un principiu cu care ar opera un bun cap de familie".

"Nu accept, după cum am auzit liderul Partidului Democrat spunând că sănătatea, care se plătește cu taxe, este minunată: sunt de acord, dar nici nu dau lecții pentru că acest guvern a adus fondul sanitar la maximul său istoric", a continuat premierul. Pe această temă precizează că veniturile din impozite trebuie folosite "responsabil" și "să nu fie luați banii celor care nu aveau o casă pentru a le permite celor care aveau două să o renoveze gratuit, nu este modelul meu".

Problema migranților și creșterea economică

"În Egipt, ne-am întâlnit cu șase lideri europeni, inclusiv președintele Comisiei UE, care au mers la Cairo la propunerea italiană. Și au îmbrățișat o nouă abordare, cea pe care noi o dorim cu țările africane, și trebuie să fim mândri că propunerea Italiei a fost acum adoptată de Europa. Am început cu memorandumul cu Tunisia, criticat de opoziție, și care în schimb dă roade".

În materie economică, premierul italian a declarat că "în mod obiectiv Italia a crescut mai mult decât media europeană anul trecut, lucru care nu s-a mai văzut de foarte mult timp, înseamnă că totul este în regulă, nu, înseamnă că politicile noastre dau rezultate mai bune decât cele pe care le-am văzut până acum", a mai spus Meloni, amintind diferiți indicatori economici pozitivi de la OCDE și ISTAT cu privire la ocuparea forței de muncă, creșterea economică și inflația.

