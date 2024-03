INTERNATIONAL Luni, 18 Martie 2024, 05:44

După mişcarea #Metoo a femeilor victime ale violenței și hărțuirii sexuale – actrițe, modele, cântărețe și multe alte categorii din lumea spectacolului– în Franţa a explodat „Metoogarçons”, hashtag-ul care adună pe rețelele de socializare mărturiile bărbaților care sunt victime ale violenței sexuale, scrie La Stampa.

Prinde teren #metoo - varianta masculina Foto: Polarpx / imageBROKER / Profimedia

Fenomenul a fost declanşat de actorul Aurélien Wiik, care în data de 22 februarie a relatat pe Instagram că în perioada 11- 15 ani a suferit abuzuri din partea agentului său și a invitat toate victimele să vorbească, folosind noul hashtag: «Copiii din cinema se trezesc». spuse el, încurajând pe toată lumea să povestească trauma trăită. Agresorul său „a făcut şi altora ce mi-a făcut mie”, a spus el, dar a fost condamnat: „La proces au fost mai mulți băieți. A durat cinci ani. Este posibil".

Inițiativa lui Wiik, în vârstă de 43 de ani, cunoscut mai ales pentru rolul din serialul Munch, a strâns sute de mărturii de abuz și viol. Băieții au început să povestească că au suferit violențe din partea partenerilor lor, arătând cu degetul „o problemă ascunsă a comunităţii LGBTQ+”.

Printre persoanele care au depus plângeri în acest sens s-a numărat și deputatul de stânga al La France Insoumise, Andy Kerbrat, care a dezvăluit abuzurile suferite în copilărie, încurajând pe toată lumea să vorbească și să se adreseze justiției: „Nu ne putem recupera după ce am fost o victimă – a scris el – , dar încetul cu încetul ne putem repara și putem deveni chiar deputați. Când aveam 3-4 ani am fost abuzat de un prădător, care acum este mort – a spus el –, deci nu mai am posibilitatea de a obține dreptate. Oamenii te cred și te iubesc (cum a fost cazul meu, graţie părinților). Vei realiza lucruri grozave, deci, continuă să te exprimi. Dacă poți, mergi în instanță''.

