Identitatea sa a fost mult timp subiect de speculaţii şi investigaţii, dar Banksy ar putea fi forţat să îşi dezvăluie numele real dacă o dispută legată de o lucrare ce face referire la regretata regină Elisabeta a II-a va ajunge în instanţă, relatază The Guardian, potrivit News.ro.

Lucrarea Monkey Queen a misteriosului artist Banksy Foto: Kirsty O'Connor / PA Images / Profimedia

Doi colecţionari de artă au intentat o acţiune în justiţie împotriva artistului din cauza „refuzului" acestuia de a confirma autenticitatea uneia dintre faimoasele sale desene.

Mai precis, plângerea vizează compania artistului de graffiti, Pest Control, ca urmare a refuzului acesteia de a confirma autenticitatea Monkey Queen.

După trei ani în care au încercat să obţină un răspuns, Nicky Katz şi Ray Howse şi-au pierdut răbdarea şi dau în judecată Pest Control pentru încălcarea contractului.

Vor un certificat de autenticitate pentru Monkey Queen

Aceştia invocă site-ul web al Pest Control, care afirmă că va elibera un certificat de autenticitate pentru „picturi, printuri, sculpturi şi alte încercări de creativitate".

Certificatul este comparat cu „un ITP pentru lumea artei": „înseamnă că puteţi cumpăra, vinde sau asigura o operă de artă ştiind că este legitimă”, explică Pest Control.

Banksy, cunoscut pentru imaginile sale bazate pe şabloane, s-a descris pe sine ca fiind un „vandal de calitate", care ridiculizează figurile de autoritate prin intermediul operelor de artă din locuri publice.

Tabloul său, „Love is in the Bin" (Dragostea este în coşul de gunoi), parţial distrus, s-a vândut cu peste 18,5 milioane de lire sterline la licitaţia din 2021, în timp ce printurile sale semnate se vând cu cinci şi şase cifre.

Pest Control a fost înfiinţată de artist în 2008 după ce printuri false au fost vândute online şi joacă un rol cheie pe piaţa lucrărilor sale.

Un certificat de autentificare este vital pentru a obţine preţul maxim atunci când îşi vinde lucrările.

Identitatea lui Banksy un mister ce durează de decenii

Adevărata identitate a lui Banksy este un mister celebru, întreţinut de decenii. Robert Del Naja de la Massive Attack, Jamie Hewlett de la Gorillaz şi Neil Buchanan, fostul prezentator al emisiunii TV Art Attack, au fost cu toţii suspectaţi.

În 2008, Daily Mail l-a „demascat" ca Banksy drept Robin Gunningham, un fost elev de şcoală publică în vârstă de 34 de ani la acea vreme, deşi artistul a negat acest lucru. Nimeni nu a reuşit să facă o legătură absolută între Gunningham şi Banksy.

Un interviu din 2003 cu un reporter BBC este singurul caz cunoscut în care şi-a dezvăluit prenumele. În înregistrare, care a apărut recent, Banksy este întrebat dacă numele său real este „Robert Banks", la care răspunde: „Este Robbie".

Katz şi Howse spun că au încercat în zadar să obţină un răspuns din partea Pest Control cu privire la faptul că Monkey Queen este una dintre gravurile autentice ale lui Banksy, dintr-o ediţie limitată de 150 de exemplare.

Ei au trimis lucrarea de artă la Pest Control, explicând că au achiziţionat-o pentru 30.000 de lire sterline în 2020 de la moştenitorul unui colecţionar Banksy, dar că nu părea să existe niciun document care să însoţească lucrarea şi care să detalieze istoricul acesteia.

Lucrarea valorează zeci de mii de lire sterline

Katz, în vârstă de 65 de ani, un londonez care are o colecţie de artă ce include un număr mare de lucrări Banksy, a declarat că Monkey Queen valorează între 55.000 şi 70.000 de lire sterline şi că este indignat de întârzierea celor de la Pest Control:

„Ne aflăm în no man's land şi sunt mulţi bani. Ei pretind că sunt validatorii oficiali ai operei acestui artist. Dar acest lucru durează de trei ani. Stau pe baricade - nu vor să spună dacă este corect sau nu. Ne-au tras pe sfoară în toţi aceşti trei ani", spune Katz.

Acţiunea în justiţie este acum singura opţiune, a adăugat el: „Dăm în judecată Pest Control pentru încălcarea contractului. Au avut la dispoziţie trei ani pentru a face lucrul pentru care i-am plătit, ceea ce, după orice standard, înseamnă suficient timp pentru a rezolva situaţia".