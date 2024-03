INTERNATIONAL Vineri, 08 Martie 2024, 05:47

Preşedintele Joe Biden a început, joi, cu o întârziere de aproape jumătate de oră faţă de ora prevăzută, discursul despre Starea Uniunii, ultimul pe care îl rosteşte în actualul mandat.

Joe Biden Foto: Chris Kleponis / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

TAXE ȘI IMPOZITE

Preşedintele Joe Biden a propus impozitarea mai mare a celor mai bogaţi oameni din ţară, argumentând că banii ar putea fi folosiţi pentru a continua reducerea deficitului federal şi pentru a finanţa iniţiative federale, potrivit news.ro.

Preşedintele i-a criticat pe republicani - spunând că politicile ultimei administraţii au adus profit celor mai bogaţi 1% dintre cetăţeni. El propune creşterea impozitelor pentru miliardari. "Un cod fiscal corect este modul în care investim şi facem această ţară măreaţă. Sănătatea, educaţia, apărarea şi multe altele", a declarat Biden.

Biden spune că miliardarii sunt impozitaţi "mult mai puţin" decât majoritatea americanilor. "Niciun miliardar nu ar trebui să plătească o rată de impozitare federală mai mică decât un profesor, un muncitor în domeniul sanitar sau o asistentă medicală", a spus el în aplauzele mulţimii.

MEDICAMENTE ŞI AVORT

Preşedintele Joe Biden spune că va reduce costurile medicamentelor pe bază de reţetă pentru americani prin legislaţia pe care a propus-o şi semnat-o.

"Americanii plătesc mai mult pentru medicamentele pe bază de reţetă decât oriunde în lume", a declarat Biden. "Este greşit şi voi pune capăt acestui lucru. Cu o lege pe care am propus-o şi am semnat-o, şi pentru care niciunul dintre voi, prieteni republicani, nu a votat. În sfârşit, am învins Big Pharma", spune Biden.

Preşedintele Joe Biden spune că decizia "Roe v. Wade avea dreptate" în ceea ce priveşte libertatea de reproducere şi a promis să readucă dreptul la avort "din nou în legea ţării". El îl atacă din nou pe fostul preşedinte Donald Trump, fără a-l numi, acuzându-l pentru decizia Curţii Supreme de a anula Roe vs. Wade. El a spus că probabilul său adversar din 2024 "se laudă cu asta". Cei care se laudă cu anularea protecţiei avortului "nu au nicio idee despre puterea femeilor", spune Biden, şi subliniază că această problemă a mobilizat alegătorii în timpul alegerilor de la mijlocul mandatului din 2022.

Avortul va fi o problemă importantă pe buletinul de vot şi în acest an, a punctat Biden.

ECONOMIA

Tonul lui Biden creşte în timp ce vorbeşte, democraţii din sală răspund cu aplauze entuziaste şi mulţi sunt în picioare. Discursul capătă accente intens electorale.

Biden îşi prezintă bilanţul, susţinând că economia este mai puternică acum decât atunci când a preluat funcţia în 2021. "Nu apare la ştiri, dar în mii de oraşe şi localităţi, poporul american scrie cea mai mare poveste de revenire, care nu a fost spusă niciodată", spune el. "Revenirea Americii construieşte un viitor al posibilităţilor americane, construieşte o economie de la mijloc în sus şi de jos în sus", spune Biden, respectând ceea ce scria în extrasele din discurs împărtăşite presei de Casa Albă.

Preşedintele Joe Biden a declarat în discursul său despre starea Uniunii că economia americană "este invidiată de toată lumea".

STAREA DEMOCRAŢIEI

UPDATE - În remarcile sale, preşedintele Biden le-a cerut, de asemenea, legislatorilor să "se unească" şi să apere democraţia americană.

"Respectaţi alegerile libere şi corecte. Restauraţi încrederea în instituţiile noastre", a spus el. "Şi să fie clar, violenţa politică nu are ce căuta în America". Continuând să se concentreze asupra democraţiei, Biden a evocat revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie. "Mulţi dintre voi aţi fost aici în cea mai întunecată dintre zile", spune el. "Cu toţii am văzut, cu ochii noştri, că aceşti insurgenţi nu erau patrioţi. Ei veniseră să oprească transferul paşnic de putere. Dar ei au eşuat. America a rezistat... şi democraţia a învins", spune el.

SITUAȚIA DIN UCRAINA

Preşedintele a reiterat că Ucraina cere asistenţă militară şi arme pentru a lupta împotriva Rusiei, dar nu personal american. "Ei nu cer soldaţi americani. De fapt, nu există soldaţi americani în război în Ucraina. Şi sunt hotărât să rămână aşa", a spus Biden, într-o aluzie care s-a dorit a fi o replică la declaraţiile controversate ale preşedintelui francez Emmanuel Macron, care a invocat recent posibilitatea trimiterii pe viitor a unor trupe occidentale în Ucraina.

„Mesajul meu pentru Putin este simplu: noi nu vom pleca, nu ne vom pleca, nu ne vom da la o parte. Istoria se uită la noi”, a spus Biden înainte de a începe un atac indirect asupra lui Donald Trump, evocând insurecţia din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului şi subliniind că democraţia americană a învins.

„De peste mări, Putin al Rusiei este în marș, invadând Ucraina și semănând haos în toată Europa și nu numai. Dacă cineva din această cameră crede că Putin se va opri în Ucraina, vă asigur că nu o va face. Ucraina îl poate opri pe Putin doar dacă suntem alături de Ucraina și îi oferim armele de care are nevoie pentru a se apăra. Asta este tot ce cere Ucraina. Ei nu cer soldați americani.”, a spus Biden.

Nu cu mult timp în urmă când un președinte republican, Ronald Reagan, a tunat: „Dl. Gorbaciov, dărâmați acest zid.” Acum, predecesorul meu, un fost președinte republican, îi spune lui Putin: „Fă ce dracu’ vrei”.

Un fost președinte american a spus asta, înclinându-se în fața unui lider rus. Este scandalos. E periculos. Este inacceptabil, a adăugat Biden.

Democraţii s-au ridicat în picioare pentru a aplauda comentariul lui Biden despre Putin. Niciun republican, cu excepţia senatorului moderat de Utah Mitt Romney, nu a părut să li se alăture. Cu toate acestea, câţiva mai mulţi republicani s-au ridicat în picioare alături de democraţi atunci când Biden a spus că America trebuie să fie alături de Ucraina, scrie BBC.

Putin este în marş, dar Ucraina se poate apăra singură cu mai mult ajutor, a spus preşedintele, remarcă ce a primit din nou aplauze furtunoase.

ATAC LA TRUMP PENTRU COMENTARIUL DESPRE NATO

UPDATE - La doar câteva momente după ce şi-a început discursul, preşedintele Biden l-a ironizat pe Donald Trump, fără a-i pomeni numele vreodată, criticându-l dur pentru comentariile recente în care a afirmat că ar spune Rusiei "să facă ce naiba vrea", dacă NATO nu contribuie mai mult la propria apărare.

"Fostul preşedinte chiar a spus asta, înclinându-se în faţa unui lider rus", a spus Biden. "Este periculos şi este inacceptabil", a punctat el.

Biden a făcut referire la Trump numindu-l "predecesorul meu, un fost preşedinte republican", dar niciodată rostindu-i numele.

El a promis, de asemenea, un angajament continuu faţă de NATO şi faţă de securitatea europeană, spunând că dacă SUA "se retrag" din Ucraina, Europa va fi în pericol.

"Nu vom pleca", a promis el în aplauzele puternice ale congresmenilor din sală.

MESAJ PENTRU PUTIN

Preşedintele Biden şi-a început discursul despre starea Uniunii cu o glumă: "Dacă aş fi deştept, aş pleca acasă acum".

„Am venit să trezesc Congresul!” a adăugat preşedintele Joe Biden, care şi-a început discursul intrând direct în subiectul Ucraina şi evocând momentul când Ronald Reagan i-a spus ultimului lider sovietic: „Domnule Gorbaciov, dărâmaţi acest zid!”.

El a evocat un moment istoric, Starea Uniunii care a avut loc în ianuarie 1941, când Roosevelt s-a adresat naţiunii cu aproape un an înainte de atacul de la Pearl Harbor.

"Libertatea şi democraţia sunt atacate, atât acasă, cât şi peste hotare", a spus Biden făcând paralela cu prezentul.

El a spus că scopul discursului despre starea Uniunii este de a "trezi Congresul şi de a alerta poporul american" că democraţia este în joc.

"Dacă cineva din această sală crede că Putin se va opri la Ucraina, vă asigur că nu o va face", a avertizat el.

Discursul îi oferă lui Biden o oportunitate de a câștiga avânt în candidatura sa pentru președinție, scrie FT, în ciuda cotelor scăzute de simpatie, a inflației încă ridicate, a imigrației și a întrebărilor cu privire la capacitatea sa fizică și mentală de a servi încă patru ani în funcție.

Dar președintele prezidează și o economie în plină expansiune și o piață a muncii puternică, în urma unui șir de legi care au stimulat producția internă. Biden va promova o „revenire americană” despre care crede că nu s-a vorbit suficient în țară.

„Revenirea Americii este construirea unor oportunități ale americanilor, construirea unei economii puternice a clasei de mijloc, investind în toată America - în toți americanii - pentru a ne asigura că toată lumea are o șansă corectă și nu lăsăm pe nimeni în urmă”, a adăugat Biden.

Câteva sute de protestatari au încercat să blocheze deplasarea lui Biden de la Casa Albă la Congres. Aproximativ 200 de protestatari, care susţin cauza Fâşiei Gaza, au venit pe Pennsylvania Avenue. Protestatarii aveau un steag palestinian uriaş şi ţineau un banner pe care scria: "Moştenirea lui Biden este genocidul".