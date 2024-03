INTERNATIONAL Joi, 07 Martie 2024, 16:56

Premierul Ungariei, Viktor Orban, va călători în SUA, săptămâna aceasta, dar nu la invitația administrației Biden sau a Casei Albe, ci pentru a-l vizita pe Donald Trump în Florida, într-o acțiune neobișnuită și mai ales nemaiauzită din partea unui lider de țară NATO, în an electoral, relatează The Guardian.

Potrivit calendarului vizitei, joi urmează să participe la un eveniment cu șeful unui thinktank conservator, Fundația Heritage, înainte de a se întâlni cu Trump în Florida vineri.

Vizita are loc într-un moment în care relația Ungariei cu Washingtonul este la cele mai scăzute niveluri de după războiul rece și este urmărită cu atenție de cercurile de politică externă, în parte din cauza temerilor că Orban și-ar putea folosi accesul la candidatul republican la președinție pentru a promova anumite vederi ale Kremlinului privind Ucraina.

„Ordinea internațională liberală este supusă unui atac foarte serios”, a spus Péter Buda, un fost oficial maghiar al contrainformațiilor.

„Ca un parior al jocurilor politice externe, Orban a mizat totul pe prăbușirea acestei ordini și pariază că, dacă se angajează în avans în fața puterilor în ascensiune din est, va putea să-și asigure o poziție mai favorabilă. Atât comunicările lui Orban, cât și ale lui Putin se concentrează pe negocieri de „pace”, care, fără îndoială, ar aduce beneficii rușilor”, a spus Buda, adăugând că „nu poate fi greșit să presupunem că Orban face în cele din urmă lobby în politica externă a SUA în favoarea Rusiei”.

Viktor Orban și-a exprimat constant simpatia față de Trump

Liderul Ungariei și-a exprimat public speranța pentru o schimbare a politicii externe la Washington și Bruxelles.

„La sfârșitul anului, scena politică globală va arăta foarte diferit față de începutul acestui an și, cu ajutorul lui Dumnezeu, spațiul de manevră al Ungariei nu va fi redus, ci va fi extins într-o măsură în care nu am avut-o de mult timp”, a spus Orban într-un discurs la începutul acestui an.

„Nu putem interveni în alegerile din alte țări, dar ne-am dori foarte mult să-l vedem pe președintele Donald Trump întors la Casa Albă și să facă pace aici, în jumătatea de est a Europei”, a subliniat el.

Întâlnirea Viktor Orban - Donald Trump pentru a sluji intereselor lui Putin?

Întâlnirea planificată cu Trump a „ridicat sprâncene” atât la Budapesta, cât și la Washington.

„Se pare că Trump este mai interesat să se apropie de autoritarieni”, a spus Katalin Cseh, un membru al parlamentului european care reprezintă partidul de opoziție Momentum din Ungaria, adăugând că „ar putea chiar să schimbe note despre cum să submineze NATO pentru a se potrivi intereselor lui Putin”.

Ben Cardin, un deputat democrat care este președinte al comisiei pentru relații externe a Senatului SUA, a declarat că „autoritarismul în creștere al lui Viktor Orban, inclusiv „Legea de protecție a suveranității” recent adoptată, este principalul factor care pune presiune asupra relațiilor ungaro-americane”.

„Deși actuala administrație liberală din SUA ar putea să nu caute în mod activ să consolideze legăturile cu Ungaria, există, fără îndoială, un interes tot mai mare pentru Ungaria în rândul conservatorilor americani”, a spus directorul politic al premierului, Balázs Orbán, pentru The Guardian într-un e-mail.

„Prim-ministrul Orban vizitează Statele Unite pentru a consolida aceste relații”, a spus el.

„Cred că nu este neobișnuit. Liderii călătoresc frecvent din diverse motive și se angajează cu omologii care se aliniază priorităților lor strategice și intereselor naționale.”

Călătoria este văzută și ca făcând parte dintr-o lungă luptă a lui Orban de a deveni o figură centrală într-o mișcare conservatoare internațională.

„Pentru el, este doar un moment important în politica sa externă și, de asemenea, ar putea spera că îl face mai serios în ochii celorlalți”, a declarat Péter Krekó, directorul institutului de cercetare Capitalul politic din Budapesta, menționând că țările de dimensiunea Ungariei nu au primit, de obicei, prea multă atenție din partea liderilor americani.