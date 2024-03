Oamenii care s-au adunat la Moscova pentru a-și lua rămas bun de la Alexei Navalnîi nu s-au dispersat după înmormântare și au început să strige sloganuri împotriva războiului, potrivit imaginilor video publicate de asociații opozantului rus, relatează The Moscow Times.

Oamenii strigau: „Aduceți soldații acasă", „Putin va muri cu noi", „Eroii nu mor".

People outside the cemetery are chanting “Bring the soldiers home!”



Video: Mediazona pic.twitter.com/7LVylOwRb2 — Mediazona English (@mediazona_en) March 1, 2024

People who came to bid farewell to Alexei Navalny are chanting “No to war” as they make their way to the Borisovskoye cemetery



Video: Mediazona pic.twitter.com/sEhJ3RSzYv — Mediazona English (@mediazona_en) March 1, 2024