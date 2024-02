Execuția unui condamnat la moarte american a fost oprită în ultima clipă miercuri în Idaho, după ce s-a dovedit imposibil de administrat soluția letală în termenul legal, a anunțat administrația penitenciară din acest stat din nord-vestul SUA, potrivit AFP.

Camera de executie cu injectie letala in Texas Foto: Texas Dept of Criminal Justice via Bestimage / Bestimage / Profimedia