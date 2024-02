INTERNATIONAL Luni, 26 Februarie 2024, 21:27

Fostul premier Dacian Cioloş ar putea deschide lista REPER la alegerile europarlamentare din iunie, susţin surse politice pentru News.ro.

Dacian Cioloș Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Intenţia lui Dacian Cioloş de a candida pentru Parlamentul European a creat tensiuni între actualii co-preşedinţi ai partidului, Ramona Strugariu şi Dragoş Pîslaru, miza fiind locul secund pe lista pentru Bruxelles.

În cazul în care REPER ar trece pragul electoral, partidul ar trimite doi deputaţi la Bruxelles. Atât Ramona Strugariu, cât şi Dragoş Pîslaru îşi doresc poziţia a doua pentru Parlamentul European, poziţie care ar deveni eligibilă.

În acest moment, favorită ar fi Ramona Strugariu datorită cotei de gen. Decizia urmează să fie anunţată la începutul lunii martie, pe baza unui sondaj de opinie.

REPER a fost creat de Dacian Cioloş în 2022, după demisia din funcţia de preşedinte al USR.

„Dacian Cioloş şi-a anunţat în partid intenţia de a candida la europarlamentare. Prezenţa lui Cioloş în fruntea listei este singura şansă ca REPER să treacă pragul electoral. Am comandat un sondaj de opinie în care îl măsurăm pe Cioloş, dar şi alte nume din afara partidului care ne-ar putea ajuta să facem un rezultat cât mai bun la alegerile europarlamentare. Dacă REPER nu trece pragul la europarlamentare, partidul dispare. Însă decizia lui Cioloş de a candida la europarlamentare a creat tensiuni între Ramona Strugariu şi Dragoş Pîslaru din cauza poziţiei eligibile pentru Bruxelles. Practic, s-ar bate amândoi pe un loc eligibil”, declară surse din conducerea REPER pentru News.ro.

„Noi avem în statutul partidului cota de gen, prin urmare fie Ramona Strugariu va ocupa locul doi, fie modificăm statutul. Lui Dragoş Pîslaru i-ar reveni locul trei, dar e greu de crezut că partidul va ajunge la 9%, astfel încât Pîslaru să prindă un loc la Bruxelles”, susţin sursele citate.

Intenţia luI Dacian Cioloş de a candida pentru Parlamentul European i-a luat prin surprindere pe co-preşedinţii partidului, Dragoş Pîslaru şi Ramona Strugariu, care se aşteptau ca Cioloş să candideze la alegerile prezidenţiale, iar ei să deschidă lista pentru europarlamentare.

„E un conflict de orgoliu între cei doi copreşedinţi. Sub conducerea lor, partidul e la 1-2%, deci n-ar avea niciunul şanse să ajungă în Parlamentul European. Cu Cioloş cap de listă, am spera la 5%, deşi nici aşa nu am fi siguri că trecem pragul electoral. Totuşi, Cioloş ar mai putea tracta pe cineva în Parlamentul European. De la zero la două mandate e diferenţă mare”, conchid sursele citate.

Sondajul comandat de REPER va fi gata la începutul lunii martie. Pe baza cercetării, partidul va stabili ordinea la alegerile europarlamentare. Pe lista REPER ar mai putea candida foşti politicieni care au trecut prin USR, dar care nu s-au înscris până acum în partidul fondat de Dacian Cioloş. (News.ro)