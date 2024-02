INTERNATIONAL Joi, 22 Februarie 2024, 00:56

HotNews.ro

0

Sberbank -bancă de stat, cea mai mare din Rusia - a confirmat retragerea a peste 250 de titluri de cărți de la vânzare în Rusia, din cauza legii privind 'propaganda LGBT'. Printre acești autori se numără Oscar Wilde, Haruki Murakami și Fiodor Dostoievski, potrivit Meduza care citează Kommersant.

Haruki Murakami Foto: Eugene Hoshiko / Associated Press / Profimedia Images

Sber a confirmat că centrul comercial Megamarket, pe care îl deține, a retras de la vânzare cărțile enumerate pe lista cărților interzise în legătură cu 'propaganda LGBT', care a fost publicată anterior de jurnalistul Aleksandr Pliuşcev. Serviciul de presă al Sber a declarat pentru Kommersant că 'lista specificată de cărți chiar există', dar, conform companiei, a fost întocmită cu mai bine de un an în urmă.

'Ea exista încă din decembrie 2022, întocmită la inițiativa AKIT (Asociația Societăților de Comerț pe Internet) şi de către toți participanții la piața cărții în legătură cu adoptarea unei legi care interzice propaganda LGBT pe internet, în mass-media, în cărți și de alte surse. Megamarket a participat la discuția și la pregătirea listei și, la fel ca toți participanții de pe piață, a retras marfa din vitrine', susţine un comentariu citat de Kommersant.

La 20 februarie 2024 jurnalistul Aleksandr Pliuşcev a publicat o listă de cărți primite de la Megamarket pe care, după cum menționează el, site-ul ar fi trebuit să le eliminate din cauza 'propagandei LGBT'. În comunicat nu a specificat de unde a obținut acest document.

Lista publicată de Pliuşcev se numește 'Registrul mărfurilor cu informații interzise (LGBT+)' și conține 252 de titluri de cărți. Printre acestea se numără 'Portretul lui Dorian Gray' de Oscar Wilde, 'Pădurea norvegiană' de Haruki Murakami, 'Netocika Nezvanova' de Fiodor Dostoievski, 'It', 'Doctor Sleep' și 'The Four Seasons' de Stephen King și 'Moștenirea',de Vladimir Sorokin.

În același timp unele cărți, de exemplu 'Portretul lui Dorian Gray', de Oscar Wilde, 'Pădurea norvegiană', de Haruki Murakami, sunt disponibile pe site-ul Megamarket, au remarcat cititorii Meduza.

La 5 decembrie 2022 Vladimir Putin a semnat o lege care interzice 'propaganda relațiilor sexuale netradiționale, pedofilia și reatribuirea de gen' în mass-media, internet, publicitate, cărți și filme. Spre deosebire de legea anterioară care interzicea 'propaganda gay' în rândul copiilor, această lege implică o interdicție pentru toți cetăţenii ruși, inclusiv pentru adulți.

Chiar înainte de intrarea în vigoare a legii, bibliotecile și librăriile au început să retragă cărțile cu tematică LGBT, iar cinematografele online au început să decupeze scenele respective din serialele TV. În iunie 2023, Roskomnadzor a dezvoltat unele criterii pentru definirea „propagandei LGBT”. Au intrat în vigoare la 1 septembrie.

În noiembrie 2023, Curtea Supremă a declarat drept extremistă „mișcarea socială internațională LGBT” și i-a interzis activitățile în Rusia, potrivit Meduza (preluare Rador Radio România)