O fotografie cu un tânăr urs polar care dormea ​​pe un aisberg, realizată de fotograful amator britanic Nima Sarikhani, a câștigat premiul People’s Choice Photographer of the Year pentru „Wildlife Photographer of the Year”.

Un urs polar care doarme pe un aisberg, fotografia anului 2023 Foto: Mediadrumimages/NHM / Media Drum World / Profimedia

„Imaginea uluitoare și emoționantă a lui Sarikhani ne permite să vedem frumusețea și fragilitatea planetei noastre”, a spus directorul Muzeului de Istorie Naturală, doctorul Douglas Gurr.

„Imaginea lui care provoacă gândirea este o reamintire clară a legăturii integrale dintre un animal și habitatul său și servește ca o reprezentare vizuală a impactului negativ al încălzirii climatice și al pierderii habitatului”.

Sarikhani a făcut imaginea după trei zile în căutarea urșilor polari prin ceața deasă din arhipelagul Svalbard din Norvegia.

Publicul a putut să voteze dintr-o listă scurtă de 25 de imagini. Alți patru finaliști au fost „foarte lăudați” pentru fotografiile lor care au surpins o țestoasă fericită, doi tigri care au grijă de un pui de tigru, un stol de păsări și o fotografie cu aurora boreală.