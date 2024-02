INTERNATIONAL Miercuri, 07 Februarie 2024, 14:16

Personalul de la sol al Lufthansa a intrat azi dimineață în grevă. Compania aeriană a anulat un mare număr de zboruri planificate pentru astăzi. Peste 100.000 de pasageri sunt afectați.

Avion Lufthansa la Otopeni Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Frankfurt și München, cele mai afectate

La Lufthansa, greva de avertizare anunțată, a personalului de la sol, a început în zori, lucru confirmat pe aeroportul din Frankfurt, de un purtător de cuvânt al sindicatului Ver.di, potrivit Tagesschau.de.

Primele zboruri au fost anulate marți seara. Potrivit companiei, peste 100.000 de pasageri au fost nevoiți să reprogrameze. La celelalte aeroporturi din Germania, conexiunile către și dinspre Frankfurt și Munchen au fost în general anulate.

La grevă participă peste 50% dintre angajați. Hub-urile Frankfurt și München vor fi cel mai puternic afectate de greva planificată pentru 27 de ore. Ca măsură de precauție, compania aeriană a anulat între 80 și 90%, din cele aproximativ 1.000 de zboruri programate pentru astăzi.

Pe lângă Frankfurt și München, sindicatul Ver.di a cerut implicare în grevă și angajaților diferitelor companii ale Lufthansa din Hamburg, Berlin și Düsseldorf.

Un purtător de cuvânt al aeroportului Düsseldorf a precizat însă că operațiunile de zbor de acolo au decurs fără probleme, deși 40 de angajați Lufthansa au încetat să lucreze. Nu au existat întârzieri sau timpi lungi de așteptare între 6 a.m. și 8 a.m., când de obicei traficul aerian e intens.

Alternative de deplasare

Dacă zborurile în Germania sunt anulate, clienții își pot folosi biletul de avion pentru a lua trenul. În niciun caz, pasagerii zborurilor anulate nu trebuie să vină la aeroport, a avertizat Lufthansa.

„Din cauza grevei, ghișeele de rerezervări nu au personal, din păcate”, s-a precizat pe site-ul companiei aeriene. Opțiunile gratuite de modificare a rezervărilor sunt disponibile prin intermediul lufthansa.com, al aplicației pentru clienți și al centrului de servicii.

Cu toate acestea, pasagerii firmelor afiliate Lufthansa și companiile aeriene externe nu sunt, sau sunt foarte puțin afectați. De exemplu, filiala de zboruri directe, Eurowings, intenționează să-și acopere întregul program.

La hub-urile din München și Frankfurt, se va acorda prioritate zborurilor companiilor Swiss, Austrian și Brussels Airlines, pentru a se menține rețelele în funcțiune. Clienții Lufthansa vor fi apoi redirecționați pentru aceste zboruri.

Creșteri salariale și bonusuri

Întâlniri de grevă sunt planificate astăzi, la Berlin și Frankfurt. Greva e programată să se încheie joi la 7:10 a.m. Lufthansa se așteaptă la unele anulări și întârzieri joi, dar operațiunile ar trebui să revină complet la normal, până vineri.

În conflictul de muncă, negocierile colective sunt în curs. Ver.di cere cu 12,5 % mai mult salariu, dar cel puțin un plus de 500 de euro pe lună, timp de un an. În plus, se cere la nivel de grup și un bonus uniform de compensare a inflației, în valoare de 3.000 euro. Următoarea rundă de negocieri e planificată pentru 12 februarie, la Frankfurt pe Main.