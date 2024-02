​Panorama.ro Vineri, 02 Februarie 2024, 08:28

Imagini virale cu oameni care s-au cantonat în fața supermarketurilor de la unu noaptea; clipuri pe TikTok cu copii care plâng de fericire când primesc un termos sau alții hărțuiți pentru că au venit cu unul fake la școală; chiar și-un furt de 2.500 de dolari a zeci de banale recipiente pentru lichide. Acesta este peisajul de început de an în America.

Termosul Stanley Cup este unul dintre cele mai căutate obiecte din SUA Foto: Panorama.ro

Termosul Stanley Cup este unul dintre cele mai căutate obiecte din țară, un accesoriu must have. La un preț de 45 de dolari, devine sold out online în doar câteva minute și aproape la fel de rapid în supermarketuri fizice.

Stanley, firma producătoare, a avut încasări estimate la peste 750 de milioane de dolari în 2023, în comparație cu doar 70 de milioane în 2019, înregistrând o creștere a veniturilor de peste 10 ori.

