Alabama l-a executat joi pe ucigașul condamnat Kenneth Smith, care a încercat în zadar să-și țină respirația în timp ce era asfixiat cu azot, o nouă metodă de punere în aplicare a pedepsei capitale, transmite Reuters. Ultima oară când Statele Unite au „inovat” în acst domeniu a fost în urmă cu patru decenii, când a apărut injecția letală.

Kenneth Smith, condamnat la moarte pentru crimă în Alabama Foto: Alabama DOC / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Smith, pedepsit astfel pentru pentru o crimă la comandă din 1988, era un condamnat care supraviețuise - eveniment extrem de rar - unei încercări de execuție. În noiembrie 2022, oficialii din Alabama au anulat execuția sa prin injecție letală după ce s-au chinuit ore în șir să-i introducă în vene acul unei perfuzii.

Statul Alabama a afirmat că noua metodă este „cea mai nedureroasă și umană metodă de execuție cunoscută de om". Autoritățile au susținut că Smith își va pierde cunoștința în mai puțin de un minut și va muri la scurt timp după aceea, dar martorii de joi au declarat că totul a părut să dureze cu câteva minute mai mult.

Alabama a prezentat asfixierea ca fiind o alternativă mai simplă pentru sistemele penitenciare care se luptă să găsească substanțele necesare pentru injecțiile letale.

Grupurile pentru drepturile omului, experții privind tortura ai Națiunilor Unite și avocații lui Smith au încercat să o împiedice, spunând că metoda este riscantă, experimentală și că ar putea duce la o moarte agonizantă sau la leziuni care nu sunt fatale.

Detaliile macabre ale unei execuții ce nu pare să fi mers așa cum promiteau autoritățile

Joi, în al doilea - și cel din urmă drum - al lui Smith către camera de execuție, cei care au pus în aplicare condamnarea l-au imobilizat pe o targă și i-au fixat pe față o mască de protecție respiratorie de uz industrial, cumpărată din comerț.

La mască a fost atașată o butelie de azot pur care, odată ce a început să circule, l-a lipsit de oxigen. Execuția a început la ora 19:53 (01:53 GMT vineri), iar Smith a fost declarat mort la ora 20:25 (0225 GMT), au declarat reprezentanții închisorii.

Smith a părut să rămână conștient timp de câteva minute după ce s-a dat drumul la azot, potrivit a cinci jurnaliști cărora li s-a permis să urmărească execuția prin geam, în calitate de martori media.

Deși masca a fost și ea legată pe targă, el a început apoi să dea din cap și să se contorsioneze timp de aproximativ două minute, iar apoi a putut fi văzut respirând adânc timp de câteva minute înainte ca respirația sa să încetinească și să devină imperceptibilă, au spus martorii.

„A părut că Smith și-a ținut respirația cât de mult a putut. S-a zbătut puțin în legături, dar este o mișcare involuntară și o respirație agonică. Era de așteptat să fie așa", a declarat John Hamm, comisarul penitenciarelor din Alabama, în cadrul unei conferințe de presă.

Reverendul Jeff Hood, consilierul spiritual al lui Smith, a fost alături de acesta la execuție și a declarat că oficialii închisorii din sală „au fost vizibil surprinși de cât de rău a mers aceasta".

„Ceea ce am văzut au fost câteva minute în care cineva se lupta pentru viața sa. Am văzut minute în șir cum cineva se zbătea înainte și înapoi. Am văzut scuipat. Am văzut tot felul de chestii ieșindu-i din gură și apărând pe mască. Am văzut această mască legată de targă, iar el smucindu-și capul înainte, iar și iar și iar și iar", a declarat Hood, care a asistat la a cincea execuție în ultimele 15 luni.

O nouă metodă pentru cei condamnați la moarte, nefolosită de nimeni până acum

Înainte să de dea drumul azotului, Smith a făcut o lungă declarație finală care a început cu propoziția: „În această seară, Alabama a forțat omenirea să facă un pas înapoi."

Soția sa și alte rude au asistat și el a făcut un gest către ele. „Plec cu dragoste, pace și lumină.Vă iubesc pe toți", a spus el, potrivit jurnaliștilor prezenți.

Smith a contestat punerea în aplicare a pedepsei în instanțele federale, susținând că noua metodă din Alabama echivalează cu o „pedeapsă crudă și neobișnuită" de este neconstituțională, dar nu a reușit să convingă un judecător să dispună amânarea execuției sale.

Avocații săi au invocat temeri că masca nu se va etanșa corect pe fața lui Smith, permițând oxigenului să se infiltreze, întârziind sau chiar evitând momentul de pierdere a cunoștinței, dar riscând leziuni cerebrale grave.

Deși gaze otrăvitoare, precum cianura de hidrogen, au fost folosite în trecut în execuții în SUA și nu numai, aceasta a fost prima dată când o condamnare la moarte a fost executată în lume folosind un gaz inert pentru a sufoca pe cineva, spun experții în pedeapsa capitală.

Oklahoma și Mississippi au aprobat, de asemenea, metode de asfixiere cu azot pentru execuții, dar încă nu au folosit această metodă.

Smith, care a suferit de crize de greață de când a supraviețuit primei sale tentative de execuție, și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că va vomita în mască și se va sufoca.

Ca răspuns, oficialii închisorii au declarat că îi vor servi ultima masă joi dimineață și că îi vor interzice orice alimente solide după ora 10.00. Ultima sa masă a fost friptură, cartofi prăjiți și ouă.