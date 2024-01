INTERNATIONAL Miercuri, 17 Ianuarie 2024, 18:47

4

Într-un moment în care se pare că plățile cash sunt tot mai nedorite, Banca Federală a Germaniei (Bundesbank) iese public printr-o amplă campanie prin care sprijină numerarul. Burkhard Balz, membru în Consiliul de administrație al Bundesbank, a spus miercuri la conferința de presă de la Frankfurt pe Main, că numerarul este indispensabil și face parte din infrastructura esențială a unei țări.

Euro, bani Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Peste patru săptămâni, a anunțat Balz, va avea loc la Berlin primul Forum Național Cash, la care sunt așteptați retaileri, bănci și autorități. În pregătire, Bundesbank a publicat o broșură, „Cash of the Future”, care conturează scenariile viitorului. Bundesbank-Studie: Wie Bargeld in der Zukunft genutzt wird | Deutsche Bundesbank - Aceste scenarii sunt menite să clarifice faptul că un viitor complet digitalizat, cu puțini bani gheață, aduce cu sine pericole.

Scenariile despre viitorul numerarului

Studiul actual al Bundesbank conturează trei scenarii diferite, pentru plata cu numerar în 2037.

Scenariul „Lumea plăților hiperdigitale” descrie o lume extrem de digitalizată, în care numerarul aproape că a dispărut din viața de zi cu zi a majorității oamenilor. Datorită schimbărilor geopolitice și digitalizării, au avut loc schimbări economice și sociale. Digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale asigură prosperitatea. Toate domeniile vieții, inclusiv plățile, sunt puternic digitalizate. Au mai rămas doar câteva sucursale bancare sau bancomate și retragerea banilor din bancomat nu mai este posibilă, pentru că oamenii cu greu mai pot plăti cash în magazine.

Al doilea scenariu, „Lumea plăților în renașterea numerarului”, descrie o revenire parțială a numerarului și avantajele acestuia. Ca răspuns la problemele lanțului global de aprovizionare, oamenii cumpără din nou produse la nivel local și regional. În plus, gradul de conștientizare a populației cu privire la pregătirea pentru dezastre și situații de criză a crescut, datorită experiențelor recente. După eliminarea monedelor de 1 și 2 cenți, introducerea regulilor de rotunjire și utilizarea sporită a aparatelor de plată, oamenilor le este ușor și rapid să folosească numerarul. În acest scenariu, utilizarea numerarului a scăzut inițial, dar s-a stabilizat în anii 2030.

Scenariul „Lumea plăților hibride”, pe de altă parte, reflectă un mediu în care utilizarea sau nu a numerarului depinde foarte mult de condițiile de viață și de atitudinile oamenilor. În comerțul cu amănuntul, clienții sunt încurajați să plătească fără numerar. Accesul la numerar se restrânge în mod constant, iar utilizarea numerarului se reduce.

În toate cele trei scenarii, ponderea numerarului în totalul tranzacțiilor va scădea, în următorii 15 până la 20 de ani, comparativ cu astăzi. Cu toate acestea, în niciun scenariu viitor numerarul nu va dispărea complet, a comentat Burkhard Balz, cu privire la rezultatele studiului.

În două din trei scenarii accesul la numerar și acceptanța nu ar fi pe deplin garantate. Ar însemna că libertatea de alegere ar fi practic inexistentă și funcția de stabilizare a numerarului ar fi pusă în pericol, în perioadele de criză.

Într-un sondaj reprezentativ al studiului, 93% dintre cei chestionați au spus că ar dori să continue să decidă singuri, în viitor, dacă vor plăti în numerar sau fără numerar. Toți actorii din ciclul numerarului, ca și politicienii, trebuie să acționeze pentru a răspunde acestei dorințe de libertate de alegere în tranzacțiile de plată, a precizat reprezentantul Bundesbank.

Avantaje ale numerarului

Bundesbank are, printre altele, funcția de bancă centrală: împreună cu Banca Centrală Europeană (BCE), ea asigură producția, controlul și distribuirea numerarului. „Numerarul va rămâne întotdeauna o sarcină de bază pentru noi”, a spus Balz. „O sarcină și un produs de bază”.

Avantajele față de carduri, conturi și portofele digitale sunt banale, a precizat acesta: numerarul funcționează chiar și fără electricitate, este ușor de transportat, ușor de depozitat și clar identificabil. În situații de criză și dezastre, numerarul este adesea singurul mijloc de a putea cumpăra și plăti în continuare.

Chiar și în vremuri normale, numerarul își are avantajele sale: majoritatea oamenilor au o imagine de ansamblu mai bună asupra finanțelor lor, atunci când plătesc în numerar. Prejudiciul cauzat de furtul cibernetic de conturi este mult mai mare decât cel cauzat de furtul de numerar.

Dezavantaje și regres

Numerarul este folosit din ce în ce mai puțin în afacerile de zi cu zi. Calculate pe bază de achiziție individuală, costurile cauzate de sistemul de numerar cresc. Acest lucru pune o presiune asupra băncilor, comercianților cu amănuntul și asupra Bundesbank. „Nu vrem doar să stăm pe margine observând și comentând”, mai explică Balz. El vede Forumul Național Cash ca un prim pas către găsirea de soluții.

Studiile arată că proporția tranzacțiilor cu numerar este în scădere. Cele mai recente date din analizele obișnuite ale Bundesbank privind comportamentul de plată provin din 2021: 58% din achiziții au fost plătite în numerar, la acel moment. Cu patru ani în urmă, procentul era de 74%. Institutul EHI din Köln a constatat că, în 2023 doar 37,5% dintre clienții din retail ar plăti în numerar.

Pentru bănci, costurile sucursalelor, bancomatelor și gestionarea numerarului sunt semnificative. Numărul sucursalelor băncilor este în scădere, de ani de zile. De asemenea, sunt din ce în ce mai puține bancomate.

„Paradoxul numerarului”

În timp ce proporția tranzacțiilor zilnice efectuate în numerar este în scădere, suma totală de bani este în creștere. Burkhard Balz a menționat „paradoxul numerarului”. Se pare că sume enorme de bani sunt stocate de bănci, companii, persoane private și criminali.

În urmă cu douăzeci de ani, Bundesbank a emis bancnote în valoare de 165 de miliarde de euro. La sfârșitul anului 2022 erau deja de 381 de miliarde de euro. Balz a spus că anul trecut au fost adăugate alte 21 de miliarde.

Rolul Bundesbank

Bundesbank are mandatul legal de a furniza suficient numerar în euro de înaltă calitate în Germania, în orice moment. Asigură distribuirea către comercianți cu amănuntul și bănci, elimină banii falși din circulație și înlocuiește monedele și bancnotele deteriorate.

Deși instrumentele de plată fără numerar devin din ce în ce mai importante astăzi, numerarul este în continuare mijlocul de plată cel mai des folosit în Germania - în special pentru sume mai mici și pentru achizițiile de zi cu zi.