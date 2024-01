INTERNATIONAL Vineri, 12 Ianuarie 2024, 05:36

Şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken, se va întâlni cu un înalt responsabil chinez la Washington vineri, cu o zi înaintea alegerilor prezidenţiale din Taiwan, într-un moment în care Washingtonul încearcă să descurajeze Beijingul de la orice acţiune împotriva insulei autonome revendicate de China, scrie AFP, preluat de Agerpres.

Anthony Blinken Foto: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Secretarul de stat american, întors pentru scurt timp la Washington, între un nou turneu în Orientul Mijlociu şi călătoria la Forumul economic de la Davos, se va întâlni cu Liu Jianchao, şeful diviziei internaţionale a comitetului central al Partidului Comunist Chinez, potrivit calendarul public al Departamentului de Stat.

Un înalt responsabil al Casei Albe, Jon Finer, s-a întâlnit deja cu Liu Jianchao miercuri.

Washingtonul nu recunoaşte Taiwanul ca stat şi consideră că Republica Populară Chineză este singurul guvern chinez legitim, dar Statele Unite oferă, totuşi, un ajutor militar important insulei autonome şi declară că sunt în favoarea unui statu-quo, în opinia sa, garant al păcii.

Vicepreşedintele taiwanez Lai Ching-te (cunoscut şi sub numele William Lai), din Partidul Democrat Progresist (PDP, pro-independenţă), este considerat favorit să-i urmeze în funcţie actualei preşedinte Tsai Ing-wen, de asemenea din PDP. Ambii sunt consideraţi bestiile negre ale Beijingului din cauza poziţiilor lor în favoarea independenţei.

Statele Unite, care vor trimite o delegaţie informală pe insulă după alegerile prezidenţiale, "consideră că este la latitudinea alegătorilor din Taiwan să decidă următorul lor lider în mod liber şi fără ingerinţe externe", a declarat joi purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Vedant Patel.

Vizita întreprinsă la Washington de Liu Jianchao, văzut ca o figură în ascensiune în cercurile conducătoare de la Beijing, intervine într-un moment în care relaţiile dintre Statele Unite şi China cunosc un anumit dezgheţ, manifestat în special în cursul unei reuniuni din noiembrie între Joe Biden şi omologul său Xi Jinping, în California.

Tensiunea dintre Washington şi Beijing a atins noi cote în urmă cu aproximativ un an, când Statele Unite au distrus un balon chinezesc pe care l-au acuzat că spionează pe teritoriul lor - lucru pe care China l-a negat.

Vorbind marţi în faţa think tank-ului Council on Foreign Relations la New York, Liu Jianchao a adoptat un ton conciliant, lăudând cooperarea chinezo-americană şi negând orice retorică războinică.

Liu Jianchao s-a arătat, de asemenea, măsurat în răspunsurile sale despre Taiwan, refuzând să spună cum va reacţiona China la rezultatul alegerilor prezidenţiale, dar notând "angajamentul Statele Unite de a nu sprijini independenţa Taiwanului".