Statele Unite, ale căror relaţii cu China rămân foarte tensionate, vor trimite "o delegaţie informală" în Taiwan după alegerile prezidenţiale programate sâmbătă, a declarat miercuri un înalt responsabil american, avertizând Beijingul împotriva oricărui act "provocator" după acest scrutin crucial, informează AFP și news.ro

Presedintele Joe Biden alaturi de Lloyd Austin, seful Pentagonului (in dreapta sa), si secretarul sau de stat Antony Blinken Foto: Ting Shen-Pool via CNP / The Mega Agency / Profimedia