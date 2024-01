INTERNATIONAL Vineri, 05 Ianuarie 2024, 00:17

0

Averea fostului președinte republican Donald Trump s-a mărit cu 7,8 milioane de dolari de la 20 de țări, printre care China și Arabia Saudită, când acesta se afla la Casa Albă, încălcând astfel Constituția americană, au denunțat joi deputați democrați, potrivit AFP.

Donald Trump Foto: REX / Shutterstock Editorial / Profimedia

În urmă cu un an, Partidul Democrat a pierdut controlul Camerei Reprezentanților în Congres, deși o comisie parlamentară investiga posibile încălcări ale unei clauze constituționale care interzice oricărui oficial, ministru sau președinte să primească „stimulente străine” - cadouri sau bani - de la alte guverne fără acordul Congresului.

Potrivit unui raport intitulat „Casa Albă de vânzare”, aprobat de minoritatea democrată din comisie și dezvăluit de Washington Post, în 2017 și 2018 oficiali din 20 de țări - China, India, Turcia, Arabia Saudită, Qatar și Republica Democrată Congo - au plătit chirii și facturi la patru proprietăți din cele 500 de entități și companii deținute de Donald Trump și de grupul său familial Trump Organization.

„În calitate de președinte, Donald Trump a acceptat plăți în valoare de peste 7,8 milioane de dolari de la state străine și de la liderii acestora, inclusiv de la unele dintre cele mai josnice regimuri de pe planetă”, a descris raportul, acuzându-l pe fostul președinte (2017-2021) că a văzut „o parte din acești bani trecând prin mâinile (sale)”.

Cele patru proprietăți vizate sunt birouri și apartamente în Trump Tower, un zgârie-nori emblematic de pe Fifth Avenue din Manhattan, precum și proprietăți hoteliere și rezidențiale la New York, Washington și Las Vegas.

Banca chineză de stat ICBC, de exemplu, a închiriat birouri în Trump Tower, iar cheltuielile totale ale Beijingului pentru bunurile imobiliare ale fostului șef de stat s-au ridicat la 5,5 milioane de dolari, potrivit raportului.

„Fostul președinte Trump a încălcat Constituția atunci când companiile sale au acceptat aceste contracte fără acordul Congresului”, au denunțat democrații.

Și „Arabia Saudită a plătit cel puțin 615.422 de dolari companiilor fostului președinte Trump când acesta era în funcție”.

Potrivit sondajelor, omul de afaceri în vârstă de 77 de ani este favorit pentru alegerile primare republicane pentru alegerile prezidențiale din SUA, care încep pe 15 ianuarie.

Trump, care are patru acuzații penale împotriva sa, se confruntă cu mai multe procese în acest an. El și fiii săi, Donald Jr și Eric, apar în prezent în fața unui tribunal civil din New York, fiind acuzați de fraudă financiară.