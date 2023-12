INTERNATIONAL Duminică, 31 Decembrie 2023, 14:21

Lumea a devenit „mai agitată și mai aspră”, a declarat cancelarul Olaf Scholz, în discursul său de Anul Nou. Pe fondul a numeroase crize și conflicte, el face apel la respect și încredere reciprocă în noul an.

Olaf Scholz Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Întrebarea e cât ajută acestea, în contextul une vieți tot mai scumpe, deoarece în 2024 intră în vigoare multe modificări legislative, care au impact asupra vieții de zi cu zi.

Germania învinge vântul potrivnic

„Dacă ne tratăm unii pe alții cu respect, atunci nu trebuie să ne fie frică de viitor. Putem face față și vântului potrivnic”, a spus cancelarul Scholz (SPD), accentuînd faptul că Germania este la înălțimea provocărilor acestei perioade.

El s-a referit la războiul rus de agresiune împotriva Ucrainei, de îndată ce criza pandemiei de Covid s-a încheiat, la blocajul livrărilor de gaze „iar în toamnă a avut loc și atacul terorist brutal, al Hamas asupra Israelului”. Lumea a devenit „mai agitată și mai aspră” și „se schimbă cu o viteză uluitoare”, a subliniat cancelarul. „Din această cauză, și noi trebuie să ne schimbăm”, iar „mulți sunt îngrijorați de acest fapt”, a spus Scholz.

„În același timp știu că noi, în Germania, vom trece peste asta”, a spus cancelarul. El a subliniat că, în ciuda crizelor, previziunile pesimiste nu s-au concretizat. „Pentru că ne-am pregătit împotriva recesiunii economice. Inflația a scăzut. Salariile și pensiile cresc. Instalațiile de stocare a gazelor sunt pline până la refuz, pentru această iarnă".

Cancelarul a recunoscut că investiția într-o „aprovizionare cu energie curată, o mai mare protecție a climei și locuri de muncă bune” a fost afectată, în urma deciziei Curții Constituționale Federale privind bugetul. Nu totul poate fi implementat așa cum a fost planificat. Cu toate acestea, Germania va continua să investească o sumă record în viitorul țării, anul viitor, a precizat el.

Scholz s-a mai referit la reduceri de impozite în 2024, în valoare totală de 15 miliarde euro, ajutoare mai mari pentru copii, crearea de locuințe și scăderea contribuțiilor la asigurările sociale „pentru toți cei care câștigă puțin”.

Germania și UE

Scholz s-a angajat cu tărie pentru o Uniune Europeană puternică. El a considerat drept un succes acordul privind noul sistem european comun de azil. Controalele mai puternice la frontieră au dus deja la „scăderea semnificativă a numărului de persoane care trec aceste frontiere”.

O UE puternică este cu atât mai importantă, pe fondul „războiului Rusiei în estul continentului nostru”, al conflictului armat din Orientul Mijlociu și în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din toamna viitoare din SUA, „posibil cu consecințe de anvergură – și pentru noi aici, în Europa”.

Modificări legislative

Cuvintelor de îmbărbătare ale cancelarului german, din alocuțiunea tradițională de Anul Nou, li se adaugă o serie de măsuri concrete ale guvernului, aplicabile în viitor.

La sfârșitul anului intră în vigoare multe reforme și modificări de legi, care au impact asupra vieții de zi cu zi. Iată ce se va schimba, pentru cetățenii din Germania, în 2024.

Alocații și indemnizații de îngrijire

De la 1 ianuarie, peste cinci milioane de beneficiari de prestații sociale vor primi cu cca 12% mai mulți bani. Pentru persoanele singure, tariful crește cu 61 de euro, la 563 de euro pe lună. Adulții care locuiesc cu un partener primesc 506 euro. Pentru copii, tarifele sunt între 357 și 471 de euro, în funcție de vârstă.

Cuantumul maxim al alocației pentru copil crește de la 250, la 292 de euro pe lună și copil. Acest lucru este menit să ofere familiilor cu venituri mici mai mult sprijin din partea statului.

În schimb, limitele de venit pentru alocația parentală vor scădea, în 2024. Anterior, părinții cu un venit impozabil comun de până la 300.000 de euro și părinții singuri cu câștiguri de până la 250.000 de euro puteau solicita alocația parentală. Din aprilie 2024, limita de venit va fi redusă în două trepte, inițial la un venit anual de 200.000 de euro, iar din aprilie 2025, la 175.000 de euro pentru cupluri. Pentru părinții singuri, din aprilie se vor aplica 150.000 de euro.

Din 2024, părinții care lucrează și care au asigurare legală de sănătate vor avea dreptul la până la 15 zile de indemnizație de boală a copilului, în loc de cele 10 anterioare. Pentru părinții singuri, vor fi acum 30 de zile lucrătoare în loc de cele 20 actuale. Regulamentul specialdin perioada pandemiei de Covid, care permitea până la 30 de zile per părinte, expiră.

Indemnizația de îngrijire pentru îngrijirea la domiciliu va fi majorată cu 5% - în funcție de nivelul de îngrijire, aceasta este cu 16 până la 45 de euro mai mult pe lună. În ambulatoriu, cuantumul prestațiilor în natură va fi, de asemenea, majorat cu 5%.. Orice persoană care are grijă de rude are acum dreptul la alocație de sprijin pentru îngrijire, timp de zece zile lucrătoare per persoană care are nevoie de îngrijire, în fiecare an.

Există, de asemenea, ajutor pentru cei care au nevoie de îngrijire la domiciliu: fondul de îngrijire medicală mărește suprataxele procentuale pentru persoanele aflate în unități de îngrijire integrală pentru pacienți internați. În funcție de durata șederii în azilul de bătrâni, creșterea este între 5 și 10 %.

Salarii, impozite, pensii

Salariul minim va crește de la 12 la 12,41 euro pe oră, anul viitor. O nouă creștere la 12,82/h este planificată pentru 2025. Creșterea salariului minim crește și limita superioară pentru așa-numitele mini-locuri de muncă, de la 520 la 538 de euro pe lună. Salariul minim pentru stagiarii aflați în primul an de formare crește cu 4,7 %, la 649 de euro/lună.

Venitul până la care nu trebuie plătit impozit va fi majorat de la 10.908 euro, la 11.784 euro, iar alocația pentru copii, de la 6.024 la 6.612 euro pe copil. Cota maximă de impozitare de 42 % se datorează abia în 2024, din venitul impozabil de 66.761 euro; anterior era de 62.810 euro. În schimb, persoanele cu venituri mari vor plăti contribuții mai mari la asigurările sociale.

Vârsta standard de pensionare va crește la 66 de ani, anul viitor. Acest lucru este valabil pentru asigurații care s-au născut în 1958. Pentru cei născuți mai târziu, vârsta de pensionare crește în trepte de două luni, ceea ce înseamnă că trebuie să lucreze mai mult sau să accepte penalități permanente, dacă vor să se pensioneze mai devreme.

Reglementări energetice

Referitor la energie, consumatorii trebuie să se pregătească pentru noi reglementări și costuri ridicate. Primele reglementări ale Legii privind încălzirea vor intra în vigoare în noul an: din ianuarie, numai sistemele de încălzire care se bazează pe 65% energie regenerabilă pot fi instalate în clădiri noi, din zonele noi de dezvoltare.

Prețul CO2 va crește la 45 euro/tonă, la 1 ianuarie. Acest lucru face alimentarea și încălzirea cu petrol sau gaz mai scumpe. Din cauza situației bugetare tensionate, de la 1 ianuarie vor fi desființate și plafoanele de preț la energie electrică și gaz. Recent, acestea nu au mai jucat un rol semnificativ pentru majoritatea consumatorilor de energie, din cauza prețurilor de piață mai mici.

Instalarea centralelor de balcon se relaxează, de la începutul anului. În viitor, va fi suficientă înregistrarea în registrul principal de piață al Agenției Federale de Rețea, iar dispozitivele pot fi puse în funcțiune imediat; operatorul de rețea fiind responsabil pentru înlocuirea contorului de energie electrică.

Diverse alte măsuri

În sectorul auto, tranziția energetică se încetinește în noul an, pentru că așa-zisul bonus de mediu pentru a susține achiziția unei mașini electrice nu mai e disponibil. Cererile au putut fi depuse doar până pe 17 decembrie inclusiv.

Vizitele la restaurante vor deveni mai scumpe, anul viitor. De la 1 ianuarie, cota obișnuită de TVA de 19 % se va aplica din nou în industria de catering, în locul celor 7% temporare.

Din ianuarie, medicii de familie vor fi obligați să emită rețete electronice pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Asigurații au trei opțiuni de cumpărare: prin aplicație, prin imprimare pe hârtie sau cu cardul de asigurări de sănătate.

De la 1 ianuarie se va aplica o taxă pe ambalaj și pentru lapte sau băuturi de lapte amestecate, dacă sunt vândute în sticle de plastic.

Legitimația de călătorie pentru copii nu mai poate fi solicitată, din ianuarie 2024. Aceasta, disponibilă până în prezent pentru copiii cu vârsta sub 12 ani, urmează să fie înlocuită cu un document electronic cu o perioadă mai lungă de valabilitate și cu posibilitatea de utilizare pentru călătorii în întreaga lume.