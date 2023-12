INTERNATIONAL Sâmbătă, 30 Decembrie 2023, 20:15

Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut pentru filme precum The Full Monty (Goi Puşcă), Shakespeare In Love şi The Best Exotic Marigold Hotel, a murit, sâmbătă, la vârsta de 75 de ani, relatează BBC și News.ro.

Tom Wilkinson (2017) Foto: Joel Ryan / AP / Profimedia

Wilkinson a câştigat un premiu Bafta pentru filmul The Full Monty din 1997 şi a reluat rolul lui Gerald atunci când Disney+ a reluat personajele, 26 de ani mai târziu.

El a primit în total şase nominalizări la Bafta, precum şi două nominalizări la Oscar, pentru Michael Clayton şi In The Bedroom.

Tom Wilkinson a murit la locuinţa sa, iar alături i-au fost soţia şi familia sa.

Cu peste 130 de roluri de film şi televiziune, Wilkinson a jucat în drame de epocă precum Sense and Sensibility din 1995 şi Belle din 2013, dar şi în roluri de geniu criminal în filme precum Rush Hour alături de Jackie Chan în 1998 sau RocknRolla al lui Guy Ritchie, în 2008.

De asemenea, a obţinut un premiu Emmy pentru interpretarea personajului politic american Benjamin Franklin în miniseria John Adams din 2008 şi o nominalizare la Emmy în rolul lui Joe, tatăl lui John F. Kennedy, în The Kennedys. A jucat rolul preşedintelui Lyndon B Johnson în filmul Selma din 2014 şi a apărut în The Grand Budapest Hotel şi Fata cu Cercel de Perlă.

Moartea sa a fost confirmată într-o declaraţie transmisă de agentul său.

"Cu mare tristeţe, familia lui Tom Wilkinson anunţă că acesta a murit subit acasă, pe 30 decembrie. Soţia şi familia sa au fost alături de el", se arată în declaraţie.

"Familia cere intimitate în acest moment", se menţionează în declaraţie.

În 1986, a obţinut primul său rol major pe ecran în miniseria First Among Equals, bazată pe romanul best-seller al lui Jeffrey Archer. Alături de el a jucat Diana Hardcastle. Cuplul s-a căsătorit în 1988 şi a continuat să joace rolurile soţului şi soţiei în filmul The Kennedys, în 2011, şi în filmul de acţiune Good People, în 2014. Cuplul a avut două fiice, Alice şi Molly.

În cadrul distincţiilor de Anul Nou 2005, Wilkinson a fost numit Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) pentru serviciile aduse teatrului.