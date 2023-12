INTERNATIONAL Sâmbătă, 30 Decembrie 2023, 10:45

Fostul preşedinte american Barack Obama a anunțat, vineri, lista sa de melodii preferate ale anului pe contul de Instagram.

Barack Obama Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Au fost incluse „On My Mama" de Victoria Monét, „Crazy Love" de Rita Wilson şi Keith Urban, „Water" de Tyla şi „La Bebé (Remix)" de Yng Lvcas & Peso Pluma.

De asemenea, sunt prezente „Cobra" de Megan Thee Stallion, "The Returner" de Allison Russell şi "I Remember Everything" de Zach Bryan, cu Kacey Musgraves.

Obama a inclus şi piesa „America Has A Problem" a lui Beyoncé, care îl are ca protagonist pe rapperul Kendrick Lamar.

Câştigătorul premiului Oscar Jon Batiste a intrat şi el pe listă, cu melodia „It Never Went Away".

În mesaj, Obama a scris: „Anunţaţi-mă dacă există artişti sau cântece pe care ar trebui să le încerc". (News.ro)