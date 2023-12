INTERNATIONAL Duminică, 24 Decembrie 2023, 12:53

O femeie din statul american Alabama cu o anomalie congenitală rară, care a făcut ca ea să aibă două utere, a născut două fetiţe sănătoase la începutul acestei săptămâni, informează Reuters.

Kelsey Hatcher, o tânără din SUA, a născut de două ori în două zile diferite Foto: ANDREA MABRY / AFP / Profimedia

Kelsey Hatcher şi soţul ei, Caleb, s-au bucurat de venirea pe lume a fiicei lor Roxi Layla, marţi noapte, şi a surorii acesteia, Rebel Laken, miercuri dimineaţă, la Spitalul Universităţii Alabama din Birmingham (UAB), a anunţat pacienta, mamă a cinci copii, pe reţelele de socializare, notează Agerpres.

„S-au născut bebeluşii noştri minune! Au decis că sunt destul de rari din punct de vedere statistic încât ar trebui să meargă şi mai departe cu asta şi să aibă fiecare propria zi de naştere”, a scris Kelsey Hatcher pe Instagram.

Hatcher are un foarte rar uter dublu şi era însărcinată cu un copil în fiecare dintre ele, o sarcină rară cunoscută sub numele de sarcină dicavitară, care are o şansă la un milion de a se produce.

„Am avut deja grijă de Kelsey pe parcursul celei de-a treia sarcini şi ştiam că ea are uter dublu, dar acela era doar un singur copil - iar acum, doi copii în două utere a fost o adevărată surpriză medicală”, a declarat obstetricianul lui Hatcher, Shweta Patel, într-un comunicat de presă al spitalului american.

Sarcina lui Hatcher a fost considerată cu risc ridicat şi naşterea a fost indusă la 39 de săptămâni. După 20 de ore de travaliu, cele două fetiţe au venit pe lume.

Deşi o sarcină gemelară tipică este definită de doi copii într-un singur uter, Richard Davis, medicul care a co-gestionat sarcina, a declarat că „este sigur să le numim pe fetiţe gemene fraterne”.

Primul bebeluş s-a născut pe cale vaginală, la fel ca primii trei copii ai lui Hatcher, în timp ce al doilea bebeluş s-a născut prin cezariană.

Echipa medicală venise pregătită cu trei scenarii posibile pentru această naştere: ambii copii născuţi pe cale vaginală, un copil născut pe cale vaginală şi unul prin cezariană sau o cezariană pentru ambele naşteri.