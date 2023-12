INTERNATIONAL Vineri, 15 Decembrie 2023, 05:08

Mai mult de două treimi din Camera Reprezentanţilor a SUA a votat joi în favoarea unui proiect de lege privind politica de apărare, care include un buget record de 886 de miliarde de dolari alocat cheltuielilor militare anuale şi autorizează politici precum ajutorul pentru Ucraina şi respingerea Chinei în Indo-Pacific, relatează Reuters, citat de news.ro

Congresul SUA Foto: Pierette Guertin / Alamy / Profimedia Images

Camera a susţinut Legea de autorizare a apărării naţionale sau NDAA (National Defense Authorization Act), cu 310 voturi pentru şi 118 împotrivă, având un sprijin puternic atât din partea republicanilor, cât şi a democraţilor. A fost mai mult decât majoritatea de două treimi necesară pentru a aproba legislaţia şi a o trimite la Casa Albă pentru ca preşedintele Joe Biden să o promulge.

Separat de proiectele de lege privind creditele care stabilesc nivelul cheltuielilor guvernamentale, NDAA autorizează orice, de la majorări salariale pentru trupe - cea din acest an va fi de 5,2% - până la achiziţii de nave, muniţii şi avioane.

Deoarece este unul dintre puţinele acte legislative majore care devin lege în fiecare an, membrii Congresului îl folosesc ca vehicul pentru o gamă largă de iniţiative. De asemenea, este urmărit îndeaproape de marile companii din domeniul apărării, precum Lockheed Martin, RTX Corp şi alte firme care primesc contracte de la Departamentul Apărării.

Votul pentru proiectul de lege din acest an - care are aproape 3.100 de pagini şi autorizează o sumă record de 886 de miliarde de dolari, în creştere cu 3% faţă de anul trecut - a însemnat că legislativul SUA a reuşit să adopte NDAA pentru al 63-lea an consecutiv.

Versiunea finală a NDAA a renunţat la prevederi care abordau probleme sociale ce provoacă diviziuni, precum accesul la avort şi decontarea tratamentului membrilor transsexuali ai armatei, care fuseseră incluse în versiunea iniţială, dar nu erau agreate de republicanii care controlează Camera Reprezentanţilor.

Senatul, controlat de democraţi, a susţinut miercuri NDAA, tot cu o puternică majoritate bipartizană - 87 la 13.

NDAA pentru anul fiscal 2024 include, de asemenea, o prelungire cu patru luni a unei autorităţi controversate de supraveghere internă, oferindu-le legislatorilor mai mult timp pentru a reforma sau a menţine programul cunoscut sub numele de Secţiunea 702 din Legea privind supravegherea serviciilor de informaţii externe (FISA). Această dispoziţie s-a confruntat cu obiecţii atât în Senat, cât şi în Cameră, dar nu suficient pentru a face să deraieze proiectul de lege. Senatul a respins miercuri o încercare de a elimina extinderea FISA din NDAA înainte de a vota pentru a păstra această măsură de apărare.

Camera şi Senatul au adoptat fiecare propria versiune a NDAA la începutul acestui an. Măsura aprobată săptămâna aceasta a fost un compromis între cele două partide şi cele două camere.

Pe de altă parte, proiectul de lege prelungeşte o măsură de ajutorare a Ucrainei, Iniţiativa de asistenţă pentru securitatea Ucrainei, până la sfârşitul anului 2026, autorizând 300 de milioane de dolari pentru acest program în anul fiscal care se încheie la 30 septembrie 2024 şi în următorul.

Cu toate acestea, această sumă este infimă în comparaţie cu asistenţa de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina pe care preşedintele Joe Biden a cerut Congresului să o aprobe pentru a ajuta Kievul în lupta sa cu invazia rusă. Această solicitare de cheltuieli de urgenţă este blocată în Congres, deoarece republicanii au refuzat să aprobe asistenţa pentru Ucraina fără ca democraţii să fie de acord cu o înăsprire semnificativă a legislaţiei privind imigraţia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenskiy s-a întâlnit marţi cu legislatorii la Capitoliu pentru a-şi prezenta argumentele în favoarea finanţării solicitate de Biden, dar a ieşit de la întâlniri fără angajamente republicane.