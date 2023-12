INTERNATIONAL Luni, 04 Decembrie 2023, 07:32

Armata chineză a anunţat, luni, că o navă a Marinei americane a pătruns ilegal în apele adiacente Second Thomas Shoal, un atol disputat din Marea Chinei de Sud, care a fost recent obiectul mai multor confruntări maritime, transmite Reuters.

Distrugatoare si crucisatoare inarmate cu rachete ale Marinei SUA Foto: Operation 2022 / Alamy / Alamy / Profimedia

„Statele Unite au subminat grav pacea şi stabilitatea regională", a declarat un purtător de cuvânt al Teatrului de Operaţiuni din Sud al Chinei, adăugând că Statele Unite au perturbat Marea Chinei de Sud şi au încălcat suveranitatea Chinei, conform News.ro.

China se află în dispute cu mai mulţi dintre vecinii săi din cauza revendicărilor sale extinse privind apele teritoriale din Marea Chinei de Sud.

Marina americană a precizat că USS Gabrielle Giffords, o navă de luptă din clasa Independence, desfăşura operaţiuni de rutină în apele internaţionale din Marea Chinei de Sud, în conformitate cu dreptul internaţional.

„În fiecare zi, Flota a 7-a a SUA operează în Marea Chinei de Sud, aşa cum o face de zeci de ani", a precizat Marina americană într-un comunicat. „Aceste operaţiuni demonstrează că ne angajăm să susţinem o regiune Indo-Pacific liberă şi deschisă".

În ultimele luni, China a avut mai multe confruntări cu nave filipineze şi a protestat faţă de faptul că navele americane patrulau în zonele disputate.

Potrivit armatei chineze, nava americană s-a deplasat în apele adiacente cu ceea ce China numeşte reciful Renai, cunoscut şi sub numele de Second Thomas Shoal, o parte a insulelor Spratly. Second Thomas Shoal se află în zona economică exclusivă a Filipinelor, potrivit unei hotărâri a unui tribunal al Naţiunilor Unite din 2016.

Purtătorul de cuvânt al armatei chineze a declarat că nava americană a fost monitorizată şi urmărită şi că „trupele chineze din teatrul de operaţiuni sunt în alertă maximă în orice moment pentru a apăra în mod ferm suveranitatea naţională".

Duminică, Paza de Coastă din Filipine a desfăşurat două dintre navele sale în Marea Chinei de Sud după ce a monitorizat o creştere „alarmantă" a numărului de nave ale miliţiei maritime chineze la un recif din zona economică exclusivă a ţării.