Vineri, 01 Decembrie 2023, 22:12

Armata israeliană aflase de planul Hamas de a lansa un atac pe teritoriul israelian cu mai mult de un an înainte de sângerosul atac terorist din 7 octombrie, potrivit de New York Times, citat de The Guardian.

Militanți Hamas au trecut din Gaza în Israel, unde au lansat o ofensivă de amploare Foto: Hani Alshaer / AFP / Profimedia

Oficialii israelieni au obținut un plan de luptă de aproximativ 40 de pagini al Hamas, cu numele de cod „Zidul Ierihonului”, care „a conturat, punct cu punct, exact tipul” de atac care a dus la peste 1.200 de oameni uciși în Israel în timpul devastatoarelor atacuri Hamas , a scris New York Times.

Hamas a urmat planul cu o precizie șocantă. Documentul vorbea de un baraj de rachete la începutul atacului, drone pentru a distruge camerele de securitate și mitraliere automate de-a lungul graniței și oameni înarmați să intre în masă în Israel cu parapanta, pe motociclete și pe jos - toate acestea. s-a întâmplat pe 7 octombrie.

Potrivit sursei citate, documentul a fost răspândit pe scară largă printre oficialii militari și de informații israelieni, care au respins însă planul ca fiind de o amploare și o ambiție care depășește capacitățile Hamas. Nu era clar dacă prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu sau alți lideri de top au văzut documentul.

Armata israeliană a refuzat să comenteze dezvăluirea NYT, spunând că „întrebările de acest gen vor fi analizate într-o etapă ulterioară”.