Congresmenul republican George Santos, devenit celebru pentru minciunile sale repetate şi acuzat de infracţiuni financiare, a fost destituit vineri de colegii săi, relatează News.ro.

George Santos Foto: J. Scott Applewhite / AP / Profimedia

Camera Reprezentanţilor a votat cu 311 voturi „pentru” şi 114 „împotrivă” pentru înlăturarea imediată a controversatului proaspăt ales, depăşind majoritatea de două treimi necesară pentru a demite un membru al legislativului.

În jur de o sută de republicani şi peste 200 de democraţi au votat pentru destituirea tânărului de 35 de ani.

Camera Reprezentanţilor a recurs până acum la o astfel de sancţiune doar de cinci ori în istoria sa.

După alegerea sa în noiembrie 2022, în urma dezvăluirilor făcute de The New York Times, George Santos a fost nevoit să recunoască faptul că a minţit în legătură cu perioade întregi din viaţa sa pentru a-şi înfrumuseţa CV-ul. Astfel, el a fost nevoit să recunoască faptul că nu a lucrat niciodată pentru marile bănci americane Goldman Sachs şi Citigroup şi nici nu deţine o diplomă universitară de la New York University (NYU). Ales în statul New York, el a fost de asemenea acuzat de fraudarea donatorilor săi, spălare de bani şi fraudă electronică. A pledat nevinovat.

Botox şi OnlyFans

Congresmenul, ale cărui înşelăciuni au făcut vâlvă pe reţelele de sociale, a reuşit multă vreme să treacă peste apelurile la demisia sa, lansate imediat ce a depus jurământul, de către aleşii din ambele tabere.

Comisia de etică a Camerei Deputaţilor a publicat însă un raport care îl acuza că a "discreditat grav" instituţia. Potrivit comisiei, alesul "a căutat să exploateze în mod fraudulos fiecare aspect al candidaturii sale pentru a obţine un câştig financiar personal" şi "şi-a minţit în mod constant alegătorii, donatorii şi personalul cu privire la trecutul şi experienţa sa".

Potrivit raportului, alesul a folosit banii delapidaţi pentru a face achiziţii la magazinul de lux Ferragamo, la un cazinou, pentru tratamente cosmetice cu Botox şi pe platforma OnlyFans, unde utilizatorii îşi pot împărtăşi videoclipurile şi fotografiile de natură sexuală.

George Santos a reacţionat calificând textul drept o „calomnie politică”, asigurând în acelaşi timp că nu va candida pentru realegerea sa în 2024.

Vineri dimineaţă, însă, alesul părea resemnat. „Mi-am acceptat destinul. Dacă voia lui Dumnezeu este să mă ţină aici, voi rămâne; dacă voia lui Dumnezeu este să plec, voi pleca", a declarat el vineri dimineaţă pentru Fox News, cu câteva ore înainte de vot.

El fusese convocat de preşedintele Comisiei de etică a Camerei Reprezentanţilor, dominată de republicani, Michael Guest, care l-a considerat "nedemn de a servi ca membru" al acestei instituţii.

O moţiune anterioară de expulzare a acestuia fusese respinsă, deoarece nu întrunise majoritatea necesară de două treimi din voturile reprezentanţilor prezenţi.

Expulzarea sa din Congres reduce majoritatea deja fragilă a republicanilor la 221 de mandate faţă de 213 ale democraţilor.

Guvernatorul democrat al statului New York, Kathy Hochul, are acum la dispoziţie 10 zile pentru a convoca alegeri speciale pentru locul rămas vacant în Congres. Alegerile trebuie să aibă loc la 70-80 de zile de la această proclamaţie. Înainte de victoria lui Santos în 2022, districtul a fost reprezentat de democratul Tom Suozzi, care a candidat fără succes la postul de guvernator. Suozzi şi alţi 19 candidaţi, inclusiv opt republicani, au depus cereri pentru a candida pentru locul lui Santos.

Ultimul membru ales al Camerei Reprezentanţilor care a fost expulzat de colegii săi a fost un democrat din Ohio, James Traficant, care a fost înlăturat în 2002, în baza a zece acuzaţii, printre care şi de corupţie. În săptămâna următoare a fost condamnat la opt ani de închisoare.