Executivul UE a aprobat joi plăți în avans în valoare de 900 de milioane de euro către Ungaria, din cota de până acum înghețată a fondurilor de redresare, în contextul în care Bruxellesul încearcă să convingă regimul Viktor Orban să renunțe la veto-ul contra ajutorului pentru Ucraina, potrivit Reuters.

Viktor Orban la Bruxelles Foto: NICOLAS MAETERLINCK / Belga Press / Profimedia

Comisia Europeană a suspendat stimulentele economice post-pandemie ale UE pentru Ungaria din cauza îngrijorărilor legate de corupție și afectarea democrației de sub conducerea premierului Orban.

La rândul său, Ungaria se opune deciziilor UE ce ar trebui consfințite luna viitoare, de a acorda Ucrainei un ajutor economic de 50 de miliarde de euro până în 2027 și de a începe negocierile de aderare cu Kievul.

Budapesta a blocat, de asemenea, un plan de prelungire cu 20 de miliarde de euro a ajutorului militar al UE pentru Kiev și se opune sancțiunilor impuse Rusiei. Sprijinul UE este crucial pentru Ucraina, subliniază Reuters.

Orban, care se laudă cu legăturile sale cu Moscova, susține că Ungaria nu este mai coruptă decât alte țări din UE. Budapesta a demarat o campanie cu panouri publicitare care denigrează Comisia Europeană, iar partidul Fidesz al lui Orban promo vează un proiect de lege privind „protejarea suveranității naționale" împotriva ingerințelor străine - ambele mișcări ridicând miza în confruntările dintre Ungaria și UE.

Plățile în avans pentru Ungaria sunt parte din RePowerEU

Plățile în avans - care nu necesită îndeplinirea condițiilor de stat de drept care însoțesc în mod normal ajutorul financiar al UE - sunt din cadrul în RePowerEU, parte a stimulentelor UE post-pandemie menite să sprijine tranziția energetică în vederea renunțării la combustibilii fosili.

Autoritățile de la Bruxelles spus că planul de redresare revizuit al Ungariei are o valoare totală de 10,4 miliarde de euro pe parcursul mai multor ani - adică aproximativ 5% din PIB-ul Ungariei din 2023 - inclusiv 4,6 miliarde de euro în cadrul RePowerEU, 0,7 miliarde de euro sub formă de granturi și 3,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Decizia de joi a Comisiei Europene de a da undă verde planului de redresare modificat al Ungariei trebuie acum să fie aprobată de celelalte națiuni UE, posibil chiar în timpul discuțiilor ce vor avea loc pe 8 decembrie între miniștrii de finanțe din cele 27 de state membre.

Bruxellesul se așteaptă ca anul viitor să urmeze două plăți de aproximativ 460 de milioane de euro fiecare. Oficialii europeni au insistat asupra faptului că Ungaria trebuie să îndeplinească condițiile UE privind combaterea corupției și asigurarea independenței justiției, printre altele, pentru a mai accesa fonduri.

Oficiali UE au spus luna trecută pentru Reuters că Uniunea ia în considerare deblocarea fondurilor pentru Ungaria cu scopul de a obține sprijinul Budapestei pentru ajutorarea Ucrainei.

Cu toate acestea, recent, surse implicate în pregătirea summitului liderilor UE din 14-15 decembrie în care se va discuta despre Ucraina au exprimat un scepticism tot mai accentuat cu privire la faptul că Orban ar putea fi convins să-și schimbe poziția.