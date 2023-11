INTERNATIONAL Luni, 06 Noiembrie 2023, 06:18

Donald Trump a intrat în politică după ce a făcut avere în afaceri: luni, cel care speră să conducă din nou Statele Unite va fi audiat într-un proces civil riscant la New York, acuzat că şi-a umflat colosal averea pentru a curta băncile, relatează AFP.

Donald Trump Foto: Kyle Mazza / Zuma Press / Profimedia

Fostul preşedinte american, în vârstă de 77 de ani, urmează să ia loc luni, la ora 10:00 (15:00 GMT), în stânga judecătorului său, Arthur Engoron.

La fel ca în cele patru dosare penale în care este inculpat şi riscă pedepse cu închisoarea, Donald Trump l-a atacat constant pe judecător, pe care l-a calificat drept un "bătăuş", un "deranjat" şi un "hater" care "face munca murdară" a democraţilor.

La rândul său, judecătorul l-a mustrat, apoi i-a aplicat două amenzi, de 5.000 şi 10.000 de dolari, pentru că i-a pus la îndoială grefierul.

Donald Trump va fi interogat de Parchetul general al statului New York în cursul acestui proces civil fără juriu, în care sunt judecaţi şi cei doi copii ai săi, Donald Jr şi Eric, vicepreşedinţi executivi ai Trump Organization, o multitudine de companii care gestionează zgârie-nori, birouri, hoteluri de lux, reşedinţe şi terenuri de golf din întreaga lume.

În prima sa depoziţie în cadrul anchetei, la 10 august 2022, el şi-a prefaţat declaraţia denunţând "cea mai mare vânătoare de vrăjitoare din istoria ţării noastre", care, în opinia sa, era condusă de procurorul general al statului New York, Letitia James.

Acest proces este doar unul dintre primele teste juridice care îl aşteaptă pe Donald Trump în drumul spre alegerile primare republicane şi alegerile prezidenţiale, pe care speră să le câştige pentru a reveni la Casa Albă.

El urmează să compară în martie 2024 în faţa unui tribunal federal din Washington sub acuzaţia de conspiraţie pentru a anula rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020.

Pentru moment, inculpările sale nu i-au afectat avansul în sondaje faţă de rivalii săi republicani. Duminică, cu un an înainte de alegerile prezidenţiale, un sondaj New York Times/Siena College îl dădea de asemenea în avantaj faţă de Joe Biden în cinci din cele şase state-cheie: Nevada, Georgia, Arizona, Michigan şi Pennsylvania.

Procesul civil a avut un început prost: judecătorul a decis că Procuratura Generală a statului New York a prezentat "dovezi concludente că, între 2014 şi 2021, inculpaţii au supraevaluat activele" grupului cu "812 milioane de dolari (până la) 2,2 miliarde de dolari", în funcţie de an, în situaţiile financiare anuale ale lui Donald Trump.

Ca urmare a "fraudelor repetate", el a ordonat lichidarea societăţilor care gestionează aceste active, cum ar fi Trump Tower şi 40 de zgârie-nori de pe Wall Street, la New York, sau opulenta reşedinţă Seven Springs, într-un colţ bucolic din suburbiile sale. Cu alte cuvinte, Donald Trump ar urma pur şi simplu să piardă controlul asupra unei părţi din imperiul său imobiliar.

Decizia a fost suspendată în apel, dar arată care este miza acestui caz pentru miliardarul republican, care a intrat în politică jucând pe imaginea sa de constructor de succes, simbolizată de cartea sa "The art of the deal".

Donald Trump a participat cu regularitate la audierile din New York, transformând fiecare dintre vizitele sale pe coridoarele tribunalului în ritualuri mediatice, răcnind împotriva judecătorului şi a procurorului general, un ales democrat afro-american pe care l-a descris drept "rasist" şi "corupt". Sau repetând că reşedinţa sa de la Mar-a-Lago, în Florida, valorează de 50 până la 100 de ori mai mult decât evaluările tribunalului (între 17 şi 28 de milioane de dolari), care ţin cont de restricţiile de utilizare a locului, deoarece este un club privat, ceea ce îi diminuează valoarea.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, avocaţii săi resping orice fraudă, argumentând că evaluările imobiliare sunt inevitabil subiective şi că băncile creditoare nu au pierdut niciun dolar.

Audierea lui Donald Trump vine după cele ale celor doi fii ai săi, Donald Jr şi Eric. Confruntaţi cu un tir de întrebări din partea procuraturii, aceştia au asigurat instanţa că nu au participat la întocmirea documentelor referitoare la situaţiile financiare ale averii familiei, sarcină încredinţată contabililor.

Dar Eric Trump a fost confruntat de procuratură cu mai multe e-mailuri care păreau să ateste contrariul.

Parada clanului familial urmează să continue cu o altă fiică a lui Donald Trump, Ivanka.

Acum că frauda a fost stabilită de către judecător, procesul se va concentra pe alte încălcări ale legilor financiare şi pe valoarea amenzii. Procurorul general cere să fie 250 de milioane de dolari.