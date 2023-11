Poliţia sârbă a reţinut 738 de migranţi în mai multe raiduri întreprinse în nordul şi sud-estul ţării, în cadrul unei operaţiuni la nivel naţional lansate săptămâna trecută după un incident armat în care au murit trei migranţi, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Migranti in Serbia Foto: Serbian Ministry of Interior / Associated Press / Profimedia Images