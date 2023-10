Polițisti înarmați au înconjurat un oficiu poștal din orașul Warabi din centrul Japoniei, în apropiere de Tokyo, unde un bărbat înarmat în vârstă de 80 de ani ține ostatice cel puțin două persoane într-un oficiu poștal, relatează Reuters și BBC , potrivit News.ro .

Luare de ostatici in Japonia Foto: Hiroto Sekiguchi / AP - The Associated Press / Profimedia Images