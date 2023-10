INTERNATIONAL Luni, 30 Octombrie 2023, 18:12

Moştenitoarea tronului Spaniei, prinţesa Leonor de Bourbon, va jura credinţă faţă de Constituţia ţării sale marţi, ziua în care va împlini vârsta de 18 ani, în cadrul unui eveniment-cheie pentru monarhia spaniolă, care va risipi şi mai mult amintirile legate de sfârşitul turbulent al domniei bunicului său Juan Carlos, informează AFP și Agerpres.

Prinţesa Leonor de Bourbon, ​moştenitoarea tronului Spaniei Foto: Agence / Bestimage / Profimedia

„Pe 31 octombrie, voi împlini 18 ani şi voi avea onoarea de a depune jurământ de credinţă faţă de Constituţie (...) Înţeleg foarte bine şi sunt conştientă de datoria mea şi de ceea ce implică responsabilităţile mele”, declara pe 20 octombrie prinţesa de Asturia, titlul oficial al prinţesei Leonor.

Imediat după depunerea acestui jurământ, moştenitoarea Coroanei spaniole va putea, din punct de vedere constituţional, să îi succeadă tatălui ei, regele Felipe al VI-lea, în fruntea statului şi la conducerea forţelor armate.

Ceremonia, care va fi difuzată pe ecrane uriaşe în centrul Madridului, va începe la ora 10:00 GMT în faţa celor două camere ale Parlamentului reunite în sesiune extraordinară, în prezenţa principalilor reprezentanţi ai statului spaniol.

Este vorba despre un „ritual de trecere” îndelung pregătit, care a fost experimentat şi în 1969 de bunicul ei Juan Carlos I, desemnat ca succesor al dictatorului Francisco Franco (decedat zece ani mai târziu), apoi în 1986 de tatăl ei, Felipe al VI-lea.

Jurnalistul Jose Antonio Zarzalejos, fost redactor-şef al cotidienelor El Correo şi ABC şi autor al unei cărţi despre regele Felipe al VI-lea, consideră că evenimentul de marţi „este foarte important, pentru că oferă stabilitate şi continuitate Coroanei Spaniei”, afectată de sfârşitul de domnie al lui Juan Carlos.

Fără Juan Carlos

Mult timp extrem de apreciat în Spania pentru că a permis tranziţia spre democraţie începând din 1975, Juan Carlos şi-a văzut cota de popularitate scăzând vertiginos după dezvăluiri stânjenitoare despre originile neclare ale averii sale, legăturile lui extraconjugale şi stilul său de viaţă fastuos.

Scandalurile l-au constrâns să abdice în 2014 şi să se exileze în Emiratele Arabe Unite în 2020. Anchetele judiciare care îl vizau au fost clasate de atunci, însă nu pentru că nevinovăţia lui ar fi fost stabilită, ci mai degrabă din motive de prescriere sau pentru că fostul suveran a beneficiat de imunitate până în 2014 în calitate de şef al statului.

După plecarea sa în regiunea Golfului Persic, Juan Carlos a revenit în Spania doar cu ocazia unor rare vizite private.

În prezent în vârstă de 85 de ani şi cu o sănătate şubredă, fostul monarh a fost „un rege excepţional, regele fondator” al democraţiei spaniole, dar domnia lui „s-a încheiat rău din cauza unei duble pasiuni pentru sex şi bani”, a rezumat Jose Antonio Zarzalejos.

Jurnalistul spaniol consideră că regele Felipe al VI-lea „a restabilit reputaţia monarhiei” şi că prinţesa Leonor va consolida această dinamică. Cu atât mai mult cu cât prinţesa spaniolă, în calitatea ei de femeie, „este în ton” cu societatea, consideră el.

Semn al unei rupturi cu trecutul, Juan Carlos nu va asista la depunerea jurământului în Parlament. Potrivi presei spaniole, fostul monarh va fi în schimb prezent la petrecerea privată ce va fi organizată după ceremonie.

Familia regală spaniolă, fără fostul rege Juan Carlos (Foto: Shutterstock Editorial / Profimedia)

Reprezentanţii partidelor pro-independenţă din Ţara Bascilor, Catalonia şi Galicia, de factură republicană şi care nu asistă niciodată la reuniunile cu regele Spaniei, precum şi o parte a stângii radicale, ostilă monarhiei, vor boicota ceremonia.

Sâmbătă, o convenţie a republicanilor organizată la Madrid a descris depunerea jurământului de prinţesa Leonor ca pe „un act de defăimare a unei instituţii, monarhia spaniolă, care este istoric coruptă şi tot mai îndepărtată de cetăţeni”.

Un profil „normal”

Spre deosebire de bunicul ei, prinţesa Leonor beneficiază totuşi de o foarte bună imagine într-o ţară în care dezbaterea despre monarhie este permanentă. „Ea nu este compromisă, nu are schelete în dulap” şi are un profil „normal”, centrat pe familia ei şi pe studiile ei, a subliniat acelaşi jurnalist.

Prinţesa Leonor, care vorbeşte şi limbile franceză, engleză şi catalană şi învaţă totodată dialectul basc şi cel galician, a studiat într-o şcoală privată din Madrid, „Colegio Santa Maria de los Rosales”, înainte să plece la liceul-internat UWC Atlantic College din Ţara Galilor, unde şi-a obţinut diploma de bacalaureat.

Conform tradiţiei, ea a început în luna august un curs de pregătire militară de un an la Academia Armatei de Infanterie, pe care îl va continua cu o instrucţie de un an în cadrul Forţelor Aeriene şi cu un alt an de pregătire în Marină.

Dacă va urma exemplul tatălui ei, ea va studia apoi la o universitate publică din Spania, înainte să se înscrie la o prestigioasă universitate din străinătate pentru a obţine un masterat în relaţii internaţionale. În cazul regelui Felipe al VI-lea, acea instituţie de studii superioare a fost Universitatea Georgetown din Washington.

Prinţesa Leonor a Spaniei, alături de familia sa (Foto: Casa De S.M. El Rey / Zuma Press / Profimedia)