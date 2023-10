INTERNATIONAL Joi, 19 Octombrie 2023, 23:29

Canada a anunțat joi că a fost nevoită să repatrieze 41 de diplomați aflați în India, după ce New Delhi a amenințat că le va retrage imunitatea diplomatică, în plină criză între cele două țări, potrivit AFP.

Avion al Air Canada Foto: TRISTAR PHOTOS / Alamy / Alamy / Profimedia

„Am luat decizia de a organiza plecarea în siguranță a acestor 41 de diplomați și a familiilor lor”, a declarat ministrul canadian de Externe, Mélanie Joly, adăugând că 21 de diplomați canadieni au rămas în continuare în India.

India a suspendat recent acordarea de noi vize pentru cetăţenii canadieni şi a cerut guvernului de la Ottawa să îşi reducă prezenţa diplomatică în ţară, intensificând brusc o dispută declanşată de acuzaţiile premierului Justin Trudeau că serviciile de la New Delhi ar fi implicate în uciderea unui separatist sikh din Canada, potrivit Reuters.

Ministerul indian de Externe a declarat că Ottawa nu a împărtăşit nicio informaţie specifică în legătură cu acuzaţiile făcute de Trudeau, deşi autorităţile de la New Delhi sunt dispuse să le analizeze, dacă le sunt furnizate.

India este "dispusă să analizeze orice informaţie specifică, am transmis acest lucru părţii canadiene, am clarificat acest lucru, dar, până în prezent, nu am primit nicio informaţie specifică", a declarat purtătorul de cuvânt al MAE indian.

Canada este a patra cea mai mare sursă de turişti străini, cu 350.000 de vizitatori în 2019, număr care a scăzut în urma pandemiei COVID-19, potrivit datelor guvernului indian.

Tensiunile fără precedent între cele două ţări membre G20, grupul celor mai puternice economii din lume, au izbucnit după ce premierul canadian Justin Trudeau a declarat că Ottawa investighează "acuzaţii credibile" cu privire la posibila implicare a unor agenţi guvernamentali indieni în uciderea lui Hardeep Singh Nijjar, un lider sikh, în iunie, în provincia Columbia Britanică. Guvernul premierului Narendra Modi a negat orice legătură cu presupusa crimă.

Cele două ţări, ale căror relaţii s-au tensionat în ultimii ani din cauza problemei separatiştilor sikh, au anunţat de atunci expulzări de diplomaţi de rang înalt şi au emis recomandări de călătorie.