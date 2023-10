INTERNATIONAL Miercuri, 18 Octombrie 2023, 19:56

Preşedintele SUA, Joe Biden, a declarat miercuri, în Israel, că atacul Hamas din 7 octombrie, în care au fost ucise 1.400 de persoane, este echivalent, ca amploare, cu cincisprezece atacuri de la 11 septembrie 2001. Cu toate acestea, el a avertizat Israelul să nu facă aceleaşi greşeli pe care le-au făcut SUA după 11 septembrie 2001, când mulţi americani erau orbiţi de furie din cauza celor întâmplate, relatează News.ro citând The Guardian.

Joe Biden Foto: Jacek Boczarski / AFP / Profimedia

„Şoc. Durere. Furie. O furie mistuitoare”, a evocat Biden momentele de după atentatele de la 11 septembrie 2001. El a spus apoi că, în această furie, SUA au făcut greşeli după 11 septembrie 2001, dar nu a detaliat.

„Deşi am vrut dreptate şi am obţinut dreptate, am făcut şi greşeli”, a recunoscut Biden referindu-se la răspunsul SUA după atentatele care au schimbat radical viaţa americanilor şi a lumii.

Biden i-a îndemnat pe israelieni să nu se lase cuprinşi de furie şi a subliniat că marea majoritate a palestinienilor nu sunt afiliaţi la Hamas. Poporul palestinian suferă şi el, a punctat preşedintele american.

El a subliniat că o democraţie precum Israelul trăieşte după statul de drept, spre deosebire de terorişti. „Nu puteţi renunţa la ceea ce vă face să fiţi ceea ce sunteţi. Dacă renunţi la asta, îi laşi pe terorişti să câştige”, a avertizat Biden.

„SUA susţin fără echivoc protecţia vieţii civile în timpul conflictului”, a spus el într-o conferinţă de presă susţinută la Tel Aviv, la încheierea vizitei sale în Israel. Şeful Casei Albe a declarat că a cerut cabinetului israelian să fie de acord cu livrarea de ajutoare în Gaza, însoţite de inspecţii care să împiedice ca acestea să ajungă la Hamas.

Pachet de ajutor fără preceent pentru Palestina

Biden a anunţat că va cere Congresului un pachet de ajutor pentru Israel „fără precedent”, în această săptămână, pentru a sprijini Israelul în lupta sa cu Hamas.

Ajutorul, scrie Reuters, este de aşteptat să fie integrat într-un pachet masiv bugetar de 100 de miliarde de dolari care va fi trecut prin Congres.

Biden a mai anunţat că SUA vor oferi 100 de milioane de dolari ca ajutor umanitar în Gaza şi în Cisiordania ocupată.

Biden a oferit Israelului asigurări după atacul Hamas că Statele Unite vor face tot ce pot pentru a se asigura că ţara este în siguranţă. Preşedintele a făcut referire la Holocaustul nazist din al Doilea Război Mondial atunci când a spus că Israelul are sprijinul prietenilor săi. „Nu vom sta deoparte, fără să facem nimic, din nou. Nici astăzi, nici mâine, nici niciodată”, a promis el.

Biden a avertizat totodată Iranul să nu intervină în actuala criză.

Preşedintele american le-a spus celor care aşteaptă să afle ceva despre soarta rudelor lor ostatice că „nu sunt singuri” şi că SUA fac tot posibilul pentru a-i ajuta. (News.ro)