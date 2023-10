INTERNATIONAL Luni, 16 Octombrie 2023, 23:52

Presa israeliană afirmă că Hamas a publicat pentru prima dată o înregistrare video cu un ostatic israelian reținut în Gaza.

Ostatica israeliana Foto: Captura video

Tânăra de 21 de ani este văzută primind tratament medical pentru un braț rănit - iar mai târziu se adresează direct camerei.

„Bună, sunt Mia Shem, 21 de ani, din Shoham”, spune ea. „În prezent, mă aflu în Gaza. M-am întors sâmbătă dimineața devreme din Sderot; am fost la o petrecere. Am fost grav rănită la mână. Am fost operată la mână la spital [din Gaza] timp de 3 ore. Au grijă de mine, îmi dau medicamente, totul este în regulă. Cer doar să mă aducă acasă cât mai repede posibil, la părinții mei, la frații mei. Să mă scoată de aici cât mai repede posibil. Vă rog.”