Preşedinta Maia Sandu a prezentat miercuri în şedinţa Consiliului Suprem de Securitate de la Chişinău proiectul Strategiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, axat pe trei obiective, menite să consolideze securitatea în „cel mai periculos moment de la obţinerea independenţei” republicii, relatează Deschide.md şi Newsmaker.md, citate de Agerpres.

Republica Moldova și NATO. Președinta Maia Sandu Foto: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / Profimedia

În prezent, lumea întreagă este zguduită de atacuri ce distrug pacea şi ordinea în lume, iar Republica Moldova nu trebuie să consideră că aceste lucruri nu o vizează, a declarat Maia Sandu, ulterior, într-o conferinţă de presă.

Republica Moldova trebuie să se decidă de ce parte a lumii vrea să fie. Statul beneficiază de ajutorul României, Franţei, Germaniei şi SUA, însă securitatea cetăţenilor este în „mâinile noastre” şi „trebuie să fim pregătiţi”, a afirmat ea, indicând că proiectul Strategiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova urmează să fie supus consultărilor publice.

Proiectul Strategiei Securităţii Naţionale defineşte pericolele la adresa securităţii ţării şi direcţiile de acţiune, a afirmat Sandu, menţionând că misiunea autorităţilor, prezentată în Strategia de Securitate, se bazează pe trei obiective esenţiale.

Primul vizează protejarea şi garantarea siguranţei cetăţenilor. „Trebuie să tratăm securitatea naţională mai responsabil, mai serios şi cu mai multă pregătire decât am făcut-o în ultimii 30 de ani”, a spus şefa statului.

Al doilea este crearea unui stat puternic şi respectat. „Vom acţiona cu respect faţă de ţările lumii şi vom cere să fim respectaţi, inclusiv de Federaţia Rusă, care astăzi ne încalcă suveranitatea, încearcă să ne submineze democraţia şi să ne divizeze societatea. Nu vom permite ca Moldova să fie şantajată. Vom consolida instituţiile statului pentru ca Republica Moldova să devină un stat cu adevărat independent, care exercită control deplin asupra teritoriului său recunoscut internaţional. Republica Moldova îşi va decide liber viitorul”, a subliniat Maia Sandu.

Al treilea obiective este aderarea la Uniunea Europeană. „Avem două mari pericole astăzi la adresa securităţii naţionale: politica agresivă dusă de Federaţia Rusă împotriva ţării noastre şi împotriva păcii, în general, şi corupţia înrădăcinată în Republica Moldova”, a subliniat ea.

„Ani la rând Moldova a fost sub atac. A fost sub atacul corupţilor. Sub atacul unor grupuri criminale care şi-au propus să slăbească statul pentru ca să-l folosească în propriul interes. Sub atacul şantajului constant din partea Federaţiei Ruse. De când Rusia a declanşat un război total împotriva Ucrainei, Moldova este sub ameninţare de destabilizare şi sub riscul real de a fi următoarea, dacă Ucraina cade. (...) Să nu ne facem iluzii. Aceste atacuri nu vor înceta. Tocmai de aceea, datoria noastră este să fim mai bine pregătiţi de ele şi să ne întărim pentru ca moldovenii să fie şi să se simtă în siguranţă acasă”, a afirmat ea.

Maia Sandu a menţionat că prin Strategia Securităţii Naţionale, autorităţile vor acţiona în câteva direcţii. Printre acestea se numără sporirea investiţiilor şi întărirea sectorului de apărare şi securitate, progresarea graduală pe calea soluţionării conflictului transnistrean, inclusiv intensificarea luptei de combatere a corupţiei şi crearea unor instituţii puternice care să aplice legea.

Referitor la Transnistria, preşedinta Republicii Moldova a subliniat că „nu există o altă cale de soluţionare a conflictului transnistrean decât cea paşnică” şi a cerut din nou Rusiei să-şi retragă trupele din stânga Nistrului, conform Deschide.md.

„Trupele ruse, aflate ilegal în ţara noastră, trebuie să părăsească teritoriul suveran al Republicii Moldova. Va trebui să depunem eforturi pentru a reintegra progresiv şi paşnic regiunea transnistreană în spaţiul juridic, economic şi politic al Republicii Moldova. În acest proces, vrem să extindem toate beneficiile apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană şi pentru cetăţenii noştri care locuiesc pe malul stâng al râului Nistru. Soluţia politică a conflictului de pe Nistru, ce va fi identificată cu participarea activă a Uniunii Europene şi a altor parteneri strategici, trebuie să fie durabilă, funcţională şi aliniată la aspiraţiile europene ale ţării noastre”, a declarat Sandu.

În acelaşi timp, ea a subliniat că Republica Moldova trebuie să dezvolte parteneriate de securitate cu aliaţii săi cei mai puternici.

„UE rămâne unul dintre pilonii de bază ai securităţii în Europa. În acest context, apreciem parteneriatul nostru strategic privilegiat, profund şi multidimensional cu România în domeniul securităţii şi apărării. Consolidarea acestui parteneriat este esenţială pentru îndeplinirea dezideratului nostru de aderare la UE şi pentru asigurarea securităţii ţării pe termen lung. Vom dezvolta un parteneriat strâns şi cu Ucraina, cu care rămânem solidari şi suntem prieteni. Securitatea Europei se bazează pe cooperare şi pe NATO. Vom continua să consolidăm parteneriatul cu Alianţa pentru a întări armata”, a subliniat Maia Sandu.

În final, ea a menţionat că securitatea durabilă, pacea şi prosperitatea Republicii Moldova pot fi asigurate doar printr-un efort comun şi continuu al instituţiilor de stat, al societăţii civile, al sectorului privat şi al tuturor cetăţenilor, de acasă şi din diasporă, conform media citate.