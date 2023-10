INTERNATIONAL Luni, 02 Octombrie 2023, 06:31

La orizontul Libiei se profilează o nouă luptă pentru putere. De data aceasta, cei doi adversari sunt Elseddik Haftar, fiul cel mare al lui Khalifa Haftar, și Saddam Haftar, mezinul, scrie ziarul Il fatto quotidiano. Doi frați extrem de diferiți unul de celălalt care se întrec pentru a obține încrederea tatălui lor, ca în cea mai banală dintre poveștile de familie.

Khalifa Haftar Foto: AFP / AFP / Profimedia

Primul – izbitor de asemănătoare cu tatăl său – iese în evidență în familia bărbatului puternic din Cirenaica: nu ocupă funcții militare, nu este acuzat de crime grave împotriva umanității și nu există – cel puțin deocamdată – nicio bănuială de corupție împotriva lui. Extrem de activ pe rețelele de socializare, în biografia sa de pe X se prezintă ca om de afaceri și doctor în drept internațional.

Elseddik este definit de analiști ca un ''jolly'', acea fața curată care i-ar putea fi utilă feldmareșalului în cazul în care candidatura sa la eventualele alegeri viitoare obține rezultatele sperate. Când, în data de 11 septembrie, orașul Derna a fost distrus de furia furtunii Daniel și de prăbușirea ulterioară a celor două baraje de la marginea orașului, Elseddik Haftar se afla la Paris. O scurtă oprire înainte de a zbura la Strasbourg la Parlamentul European și de a merge apoi la Bruxelles pentru a participa la Brussels Europe Press Club, un forum permanent de discuții care reunește jurnaliști internaționali și care a fost inaugurat în 2010 de fostul președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso.

Motivul vizitei sale la instituțiile europene este mai mult decât clar: să facă lobby, aparent în numele tatălui său, dar mai ales pentru el însuși. La întrebările presei a răspuns cu încredere: ''Tatăl meu, grație conducerii sale înțelepte, înțelesese cum stau lucrurile cu câteva zile înainte de producerea catastrofei. A fost instituită o alertă completă: armata a emis un ordin ca cetățenii să evacueze întreaga zonă. Dar, având în vedere că situația a fost una fără precedent în regiunea noastră, mulți locuitori nu au reacționat''.

Elseddik a apărat cu îndârjire acțiunile tatălui său, însă versiunea sa a fost dezmințită imediat după aceea. Pe de altă parte, loialitatea față de capul familiei este semnul distinctiv al tuturor copiilor lui Haftar.

Elseddik știe însă că, în comparație cu ceilalți frați, are un avantaj: nu are schelete ascunse în dulap și deține o rețea bună de contacte în Europa. ''Cred că am toate mijloacele pentru a ajuta și a stabiliza Libia și pentru a le aduce libienilor unitatea și coeziunea'', le-a spus el reporterilor. ''Dacă libienii văd că pot adăuga valoare, că pot schimba lucrurile – a adăugat el – atunci de ce nu?''. Cu toate acestea, ascensiunea la putere a lui Elseddik Haftar promite să fie dificilă.

Mareșalul are 6 copii, dintre care unul este Saddam Haftar, cel mai tânăr și totodată cel mai feroce și mai lacom de putere, al cărui nume este un omagiu adus dictatorului irakian.

Acuzat de Amnesty International de crime de război, Saddam are 32 de ani și din 2016 este șeful miliției Tareq Ben Zayed, cea mai influentă din Armata Națională Libiană (LNA), forța militară a Libiei de Est, fiind considerat de mulți drept posibilul succesor al lui Khalifa Haftar.

Până și tatăl său crede acest lucru, atât de mult încât i-a cerut lui Aguila Saleh, președintele Camerei Reprezentanților, și lui Mohammed Menfi, președintele Consiliului Prezidențial, să-l susțină pe Saddam la viitoarele alegeri.

Haftar și-a promovat candidatura și printre șefii de trib din Cirenaica, dintre care unii, însă, nu îl privesc favorabil pe fiul cel mic al feldmareșalului pe care îl consideră mult prea violent. În ciuda faptului că nu a urmat niciodată academia militară, a fost promovat imediat căpitan în 2016 și apoi colonel în 2019. O serie de promovări rapide care nu s-au încheiat aici pentru Saddam. Săptămâna trecută a fost numit șeful Comitetului de Răspuns la Dezastre, organismul responsabil cu gestionarea situației de urgență din Derna.

Păcat doar că tânărul descendent al familiei Haftar nu are experiență în ceea ce privește organizarea eforturilor de ajutorare. În trecut, nu a avut de-a face nici măcar cu o mică evacuare, sau incendiu. Nimic. Cu toate acestea, una dintre cele mai importante și delicate sarcini din această perioadă i-a fost încredințată tocmai lui.

Saddam va trebui să învețe pe teren să coordoneze echipele de salvare care încă mai sapă printre dărâmături pentru a încerca să recupereze alte cadavre și, mai ales, va trebui să facă față ajutoarelor economice masive care sosesc din partea comunității internaționale. Un seif plin de bani care va fi administrat în întregime de el.

Nu e rău pentru o persoană acuzată că ar fi atacat în 2017 sediul din Cirenaica al Băncii Centrale Libiene, furând 160 de milioane de euro, 6 mii de monede de argint și încă 639 de milioane de dinari libieni (mai clar, în jur de 120 de milioane de euro). Oficial, partida dintre cei doi frați este deschisă. Așa cum prevede legea electorală, pentru a participa la alegerile prezidențiale, Saddam ar trebui să renunțe la funcțiile sale militare.

Dar cu o greutate politică inexistentă, cu greu va renunța la singurul lucru de putere pe care îl are și anume controlul forțelor armate.

Între timp, Khalifa Haftar continuă să țeasă rețeaua internațională care va sprijini ascensiunea sa la putere. Marți, 26 septembrie, a plecat la Moscova unde s-a întâlnit mai întâi cu ministrul apărării, Serghei Șoigu și joi, 28 septembrie, cu președintele Vladimir Putin.

Șeful Kremlinului și Haftar nu se mai întâlniseră din 2019, adică de la ofensiva lui Haftar asupra orașului Tripoli - care ulterior a eșuat - susținută de mercenarii lui Wagner. ''Au discutat despre situația Libiei și a regiunii în ansamblu'', a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, agenției de presă de stat ruse Tass. Nu se știe încă nimic precis despre conținutul întâlnirii lor, doar că pe masa de lucru se află două chestiuni: posibilitatea navelor rusești de a folosi un port - la alegere între Tobruk sau Benghazi - pentru aprovizionare sau reparații; și viitorul sprijin rus pentru cauza lui Haftar, în urma plecării șefului Wagner, Evgeni Prighojin.

Succesorul fostului bucătar al lui Putin a fost deja ales și este Andrei Troshev, colonel în retragere, fost șef de cabinet al grupării Wagner în Siria. Va depinde de el să reorganizeze și să rearmeze grupul din Libia.

