Marți, 26 Septembrie 2023

Adam Britton, un renumit expert britanic în crocodili, a recunoscut că este vinovat de 60 de capete de acuzare, printre care torturarea animalelor și accesarea de materiale cu abuzuri asupra copiilor, relatează BBC.

Adam Britton masurand un crocodil Foto: RICHARD GRANDE / AFP / Profimedia

Zoologul a spus în fața unui tribunal australian că s-a filmat torturând zeci de câini până când cei mai mulți mureau.

Un zoolog celebru care a lucrat la producții BBC și National Geographic, Britton va fi condamnat la o dată ulterioară.

El a postat online videoclipuri cu respectivele abuzuri și a accesat de asemenea materiale cu abuzuri asupra copiilor.

La o audiere la Curtea Supremă a Teritoriului de Nord (NT) luni, procurorii au prezentat dosarul împotriva lui Britton. Multe dintre detaliile infracțiunilor lui Britton sunt prea grafice pentru a fi publicate și atât de „grotești” încât judecătorul a avertizat oamenii să părăsească sala de judecată.

Șeful Curții Supreme a Teritoriului de Nord, Michael Grant, a spus că este îngrijorat că auzul faptelor din dosar ar putea provoca „șoc”.

Britton a avut un „interes sexual sadic” pentru animale din cel puțin 2014, au declarat procurorii, care spun că acesta și-a exploatat propriile animale de companie și a manipulat alți oameni pentru a-i încredința animalele lor.

În realitate, el abuza animalele într-un container de transport aflat pe proprietatea sa, care fusese echipat cu un echipament de înregistrare și apoi posta imaginile online sub pseudonim.

Un astfel de videoclip a fost în cele din urmă transmis poliției, care l-a arestat pe Britton în aprilie 2022.

Din cei 42 de câini pe care i-a abuzat în cele 18 luni care au precedat arestarea sa, 39 au murit.

Născut în West Yorkshire, Britton a crescut în Marea Britanie înainte de a se muta în Australia cu peste 20 de ani în urmă pentru a studia crocodili.

El are un doctorat în zoologie și are o reputație internațională. Britton deținea un post de profesor la Universitatea Charles Darwin și l-a găzduit pe celebrul David Attenborough când acesta a filmat documentarul "Life in Cold Blood".