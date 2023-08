INTERNATIONAL Miercuri, 30 August 2023, 07:00

HotNews.ro

0

Cea mai cunoscută și mai aglomerată stație de metrou din New York, Times Square, a fost inundată după ce s-a spart o conductă, pe fondul infrastructurii învechite a metropolei, relatează AFP.

inundatie la metroul din New York Foto: Marc A. Hermann / AP / Profimedia

Autoritatea Metropolitană de Transport (MTA) a publicat marți videoclipuri și fotografii cu „perdele de apă” care coboară în cascadă în jurul orei 3 a.m. (07:00 GMT) din tavanul stației Times Square, în centrul Manhattanului, și care înghit foarte repede șinele.

MTA New York City Transit, care operează unul dintre cele mai vechi și mai dense sisteme de metrou din lume - care funcționează 365 de zile pe an, 24 de ore pe zi - a declarat pe site-ul său că o conductă mare de sub șosea s-a „rupt”.

Pe fotografiile și filmulețele distribuite presei, vedem nivelul apei care se ridică foarte repede pe șinele metroului.

Traficul a fost întrerupt și alimentarea cu apă întreruptă în zonă, în timp ce sute de muncitori și ingineri MTA au pompat apa și au făcut curățenie.

Totul a revenit la normal până la prânz.

Metroul din New York, care a fost construit din 1868 și pus în funcțiune din 1904, este unul dintre cele mai extinse din lume, dar infrastructura sa este în stare de degradare avansată într-o metropolă de peste 8,5 milioane de locuitori.

Times Square, cu panourile sale luminoase, este unul dintre cele mai aglomerate locuri din New York, în timp ce milioane de turiști se îngrămădesc acolo în fiecare an.