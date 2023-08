INTERNATIONAL Marți, 22 August 2023, 07:38

0

​Ultimele alegeri din Găgăuzia, regiune autonomă din Republica Moldova, au fost câștigate de Evghenia Guțul, reprezentanta partidului pro-rus „ȘOR”, declarat între timp neconstituțional. Deși alegerile au avut loc pe 14 mai, bașcana nu a reușit nici acum să-și impună guvernul local pentru că parlamentul găgăuz (Adunarea Populară) spune că membrii acestuia nu cunosc nici limba locală (turca) și nici realitățile regiunii.

Bașcana din Găgăuzia, Evghenia Guțul Foto: Dmitrij Osmatesko / Sputnik / Profimedia

Adunarea Populară din capitala Găgăuziei, Comrat, nu acceptă componența Comitetului Executiv, adică guvernului local, propus de Evghenia Guțul. Aceasta a câștigat alegerile din Găgăuzia pe 14 mai cu susținerea Partidului ȘOR, declarat recent neconstituțional, și condus de oligarhul fugar Ilan Șor, care din 2019 se află în Israel.

Regiunea, care oficial se numește „Găgăuz Yeri”, a fost înființată la începutul 1990 pentru a proteja drepturile minorității găgăuze de pe teritoriul Republicii Moldova.

În prezent, mulți dintre cei 155 mii de locuitori ai Găgăuziei sunt nostalgici după Uniunea Sovietică, vorbesc doar limba rusă (deși limba oficială în Moldova este româna, iar limba găgăuzilor este apropiată de turcă) și își văd viitorul doar alături de Federația Rusă.

Citește și: VIDEO Ce răspund găgăuzii când sunt întrebați ce cred despre România și UE care a investit 40 milioane de euro în regiune în ultimii 10 ani / „Maia Sandu este un conducător american”

Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a propus în urmă cu o lună lista modificată de membri ai Comitetului Executiv. Adunarea Populară de la Comrat a refuzat să examineze componența acestuia pe motiv că pe listă se regăsesc persoane care nu cunosc limba găgăuză (turcă) și nici realitățile autonomiei și au fost aleși după un singur criteriu - apropierea către Partidul ȘOR.

„Părerea mea este că bașcanul nu s-a distanțat de partidul politic ȘOR (declarat neconstituțional în 19 iunie curent - n.r.). Pentru a evita o criză îndelungată politică, economică, financiară în Găgăuzia, un astfel de Comitet Executiv nu merită să fie votat”, a declarat vicepreședintele Adunării Populare a Găgăuziei Alexandr Tarnavschi, pentru HotNews.ro.

Legislația locală permite bașcanului Găgăuziei dizolvarea Adunării Populare, dacă aceasta va insista să respingă candidaturile propuse pentru funcțiile în executivul local.

În același timp însă, teoretic, Adunarea Populară poate să dea în judecată bașcanul Găgăuziei, dacă nu va fi de acord cu dizolvarea sa, susține Tarnavschi.

„Evident, dacă cineva va considera că bașcanul Găgăuziei a depășit atribuțiile sale, sau a încălcat legea, există dreptul de a se adresa în instanța de judecată, pentru a-și revendica drepturile sale”, a declarat Tarnavschi.

În prezent, Adunarea Populară a Găgăuziei are 35 de deputați. Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor are nouă deputați locali și grupul „Vocea Găgăuziei”, care are șase deputați. Restul sunt independenți și, cel puțin oficial, nu se identifică cu vreun partid politic.

Potrivit lui Tarnavschi, „este greu de spus” câți deputați locali îl susțin pe bașcan.

„Dacă nu susții Comitetul Executiv, alegătorii vor avea impresia că deputații blochează activitatea noului guvernator și oportunități de a realiza proiectele pe care tot ei le-au promis.

Pe de altă parte, dacă vor vota pentru această componență a Comitetului Executiv, apar alte riscuri. Primul este că nu va fi restabilit dialogul cu Chișinău, va fi îndepărtarea de la parteneri externi și al treilea risc - va fi continuată agenda politică a Partidului ȘOR.

Luând în considerare că nu este nicio declarație oficială sau o vizită oficială din partea Turciei, asta seamănă cu izolare. Din partea Rusiei, de asemenea, nu a fost nicio declarație oficială. Adică nicio felicitare sau o vizită oficială nu a avut loc din partea altor state sau structuri internaționale”, a declarat Tarnavschi.

Evghenia Guțul era necunoscută în Găgăuzia până la alegeri

Noua bașcană și alegătorii din Găgăuzia. FOTO: Dmitrij Osmatesko / Sputnik / Profimedia

Deputatul local susține că, nici politicienii din autonomie, nici alegătorii nu știau nimic despre Evghenia Guțul până la alegerile din această primăvară.

Sunt cel puțin trei motive, de ce a fost aleasă, afirmă vicepreședintele Adunării Populare.

„Sunt trei explicații, pe care le-aș menționa. Prima - influența tehnologiilor politice, adică spoturi video frumoase, multe concerte, multe investiții financiare, multe promisiuni fabuloase.

Al doilea factor - vot de protest împotriva politicii promovate de partidul de guvernare la Chișinău, pentru că perioada de iarnă a fost foarte complicată. Mulți oameni au fost dezamăgiți, iar aici candidatul promite reducerea prețului la gazele naturale.

Și al treilea factor constă în faptul că, probabil, elita politică din Găgăuzia a gândit că această persoană tânără și fără experiență va fi mult mai comodă pentru conlucrare, decât candidatul din partea Partidului Socialiștilor, care e cunoscut prin poziția sa dură”, crede Tarnavschi.

În condițiile dizolvării Adunării Populare, Găgăuzia se va pomeni, din nou, în febra electorală. În luna mai, anul curent, Evghenia Guțul a câștigat alegerile pentru funcția de bașcan în autonomie, devansându-l pe candidatul Partidului Socialiștilor, Grigori Uzun. În cel de-al doilea tur, Guțul a acumulat 52,39 la sută dintre voturi.

Inaugurarea bașcanei a avut loc pe 19 iulie. Exact cu o lună înainte, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat drept neconstituțional Partidul ȘOR, sesizarea fiind depusă de Ministerul Justiției de la Chișinău la sfârșitul anului trecut.

VIDEO Cât de europeană este Moldova? Studiu de caz: Găgăuzia, acolo unde UE investește, iar Rusia culege roadele