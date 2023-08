INTERNATIONAL Luni, 07 August 2023, 09:09

Jamie Foxx, spitalizat în primăvară din motive care rămân misterioase, actorul a prezentat scuze, sâmbătă, comunităţii evreieşti, după ce a publicat pe contul său de Instagram un mesaj care ar putea transmite stereotipuri antisemite.

Jamie Foxx (dreapta) Foto: Xavier Collin-Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Postarea de pe Instagram aflată în centrul controversei a fost publicată vineri. „L-au ucis pe acest tip pe nume Jesus.... Ție ce crezi că o să-ţi facă?! #fakefriends #fakelove”, a scris actorul în vârstă de 55 de ani, care a câştigat un Oscar pentru interpretarea lui Ray Charles în filmul „Ray”.

La ce s-a referit actorul folosind acest „ei”? Unii internauţi şi mai multe asociaţii americane de combatere a antisemitismului au văzut în acest gest o referire la teoria „poporului deicid”, potrivit căreia poporul evreu este responsabil de moartea lui Iisus. „Kanye (West) a spart contul de Instagram al lui Jamie Foxx?”, a ironizat ONG-ul Stop Antisemitism, referindu-se la rapperul care a fost ostracizat pentru declaraţiile sale antisemite.

Confruntat cu controversa, Jamie Foxx a ales în cele din urmă să şteargă mesajul iniţial înainte de a-şi prezenta „scuzele faţă de comunitatea evreiască şi faţă de toţi cei care s-au simţit jigniţi de postarea sa”.

„Ştiu acum că este posibil ca vorbele folosite să fi rănit şi îmi pare rău pentru asta. Nu a fost niciodată intenţia mea”, continuă actorul.

„Pentru a clarifica, am fost trădat de un prieten fals şi asta este tot ce am vrut să spun prin „ei”, nimic mai mult. Nu am decât dragoste în inima mea pentru toată lumea. Iubesc şi susţin comunitatea evreiască. Îmi cer scuze sincer tuturor celor care au fost jigniți”, a mai spus Jamie Foxx. (News.ro)