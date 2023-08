INTERNATIONAL Duminică, 06 August 2023, 11:41

HotNews.ro

0

Celebrul influencer-streamer Kai Cenat, care are circa patru milioane de abonați pe YouTube, a fost inculpat sâmbătă, printre altele, pentru rebeliune, după ce a provocat cu o zi înainte o mulțime în Manhattan care a degenerat în violențe, a anunțat poliția newyorkeză, potrivit AFP.

Violente la New York declansate de Kai Cenat Foto: Siegfried Nacion/STAR MAX/IPx / AP / Profimedia

Kai Cenat, un creator de conținut în vârstă de 21 de ani, a declanșat vineri adunarea a aproape 5.000 de tineri, potrivit presei americane, cu promisiuni de cadouri precum console PlayStation 5.

El a fost inculpat pentru rebeliune, instigare la insurecție și adunare ilegală, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliției din New York. Alte patru persoane au fost inculpate.

Aproximativ o mie de polițiști au fost desfășurați pentru a stăpâni mulțimea, evenimentul degenerând fiind consemnați mai mulți răniți.

Cenat, foarte popular pe YouTube (4,1 milioane de abonați) și pe platforma de difuzare Twitch (6,5 milioane de adepți), își chemase fanii să vină să-l întâlnească în Union Square, în partea de jos a Manhattanului, pentru un eveniment filmat în direct, la care promisese să împartă console și alte cadouri.

Dar întâlnirea a degenerat pe măsură ce locul a devenit tot mai aglomerat, iar unii tineri au început să arunce cu obiecte de pe un șantier din apropiere asupra altor participanți și a poliției.

Televiziunile au arătat, de asemenea, persoane care înconjoară și blochează vehicule și se urcă pe acoperișul unui SUV negru.

„Personal, am văzut tineri care mergeau pe jos sângerând din cap și de pe față, am văzut tineri care aveau atacuri de panică, atacuri de anxietate și atacuri de astm (...) A fost scăpat de sub control", a declarat șeful Departamentului de Poliție din New York (NYPD), Jeffrey Maddrey.

"Ne-a luat ceva timp pentru a recăpăta controlul și mulți tineri au fost răniți", a deplâns ofițerul de poliție.