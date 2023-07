Panorama.ro Luni, 24 Iulie 2023, 17:17

„Germania de azi e cea mai bună Germanie pe care a văzut-o lumea vreodată”, scria, în 2019, un analist american. Cum a ajuns, însă, țara să fie cea mai mare economie a Europei și una dintre puterile lumii? Există explicații pentru mitul eficienței germane?

Made in Germany Foto: Shutterstock

Cu aceste întrebări în față, John Kampfner, jurnalist și scriitor britanic, și-a propus să explice cum s-a reinventat Germania și să arate cum totul, de la cultura politică la mediul de business, are drept fundament Constituția țării și principiul statului de drept.

În această perioadă, în care Germania încheie un capitol istoric pentru Europa, cartea lui Kampfner, „Why the Germans do it Better. Notes from a Grown-Up Country”, e cât se poate de relevantă. În continuare, Panorama redă, parafrazat sau în citare directă, câteva dintre ideile prin care Kampfner încearcă să explice succesul economic german.

„Într-un interviu pentru tabloidul Bild, acordat în noiembrie 2004, cu puțin timp înainte să devină cancelar, Angela Merkel a fost întrebată ce emoții îi inspiră Germania. A răspuns: ‘mă duce cu gândul la ferestre închise etanș. Nicio altă țară nu poate produce ferestre atât de etanșate și atât de frumoase’. Nu era vorba aici doar despre clădiri. Era o metaforă despre construirea unei țări, a unei societăți în care fiabilitatea e atributul cel mai de preț”.

În primele două decenii ale secolului XXI, fiabilitatea și prudența, întruchipate de Merkel, au fost definitorii pentru Germania, a cărei cultură politică absoarbe șocurile și pune preț pe stabilitate.

Drumul până la această cultură a fost lung: „jumătate din istoria Germaniei e o poveste plină de orori, război și dictaturi. Cealaltă jumătate e o poveste remarcabilă despre pocăință, stabilitate și maturitate. Nicio țară nu a obținut atât de mult într-un timp atât de scurt”. Acesta e paradoxul german, pentru că, în același timp, „nicio țară nu a făcut atât de mult rău într-un timp atât de scurt”.

Kampfner susține că sunt patru momente au definit Germania, după al Doilea Război Mondial. Fiecare dintre ele a fost definitoriu pentru ceea ce e azi Germania:

1949: împărțirea între Est și Vest

1968: protestele studențești din RFG

1989: căderea Zidului Berlinului

2015: criza refugiaților

