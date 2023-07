INTERNATIONAL Vineri, 21 Iulie 2023, 17:41

Tony Bennett, cântărețul american cunoscut cel mai bine probabil pentru hitul „I Left My Heart in San Francisco”, dar care a rămas suficient de interesant pentru a cuceri generațiile mai tinere de fani, a murit la vârsta de 96 de ani, a raportat vineri Associated Press, potrivit Reuters.

Tony Bennett Foto: Loona/Abaca / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cel despre care Frank Sinatra spunea că este „cel mai bun cântăreț din industrie” și care a devenit vedetă în anii 1950, Bennett a câștigat 20 de premii Grammy, inclusiv un premiu pentru întreaga activitate.

Cu cât creștea în vârstă, cu atât colaboratorii lui deveneau mai diverși. Bennett avea 80 de ani când a înregistrat un album de duete în 2014 cu Lady Gaga și a plecat într-un turneu mondial cu ea în 2015. Partenerii de pe albumele sale populare de „Duet” variau de la Paul McCartney de la Beatles și regina soul Aretha Franklin până la starul country Willie Nelson și Bono de la U2.

Cine este Tony Bennett - biografie

În 2020, s-a anunţat că artistul a fost diagnosticat cu Alzheimer în 2016. El a scris pe Twitter: "Viaţa este un dar - chiar şi cu Alzheimer". S-a dezvăluit că, deşi funcţia sa cognitivă era afectată, era în continuare capabil să cânte o întreagă gamă din repertoriul său, potrivit News.ro.

Abilitatea lui Bennett de a cânta în genurile pop, big band şi jazz i-a adus aprecieri şi numeroşi colaboratori. Şi-a dovedit relevanţa în 2014 prin colaborarea cu Lady Gaga pe albumul Cheek to Cheek. Albumul a fost numărul 1 în SUA şi l-a făcut pe Bennett cel mai în vârstă artist în viaţă care a ajuns pe primul loc, un record pe care îl deţinea deja datorită albumului Duets II din 2011.

Născut Anthony Dominick Benedetto în 1926, în familia unor imigranţi italieni, Bennett a avut o educaţie sărăcăcioasă în Queens, New York. Tatăl său a murit când el avea 10 ani şi deja cânta la nivel profesionist la acel moment. În adolescenţă, a devenit chelner cântăreţ, câştigând bani pentru familie înainte de a se înscrie pentru a studia muzica şi pictura la New York's School of Industrial Art.

Bennett a fost recrutat în armata americană în 1944 pentru a lupta în Franţa şi Germania în ultimul an al celui de-al Doilea Război Mondial. A fost o experienţă care l-a marcat. "Este o crimă legalizată", a spus el în timpul unui interviu acordat în 2013 pentru Guardian.

Dar a continuat să cânte în timp ce se afla în Germania ca parte a forţei de ocupaţie, iar în 1949, după ce s-a întors acasă, cariera sa de cântăreţ a putut începe cum trebuie, mai întâi sub numele de Joe Bari şi apoi ca Tony Bennett.

Succesul său a venit în 1951, cu primul său nr. 1, Because of You. Hiturile au continuat să apară pe tot parcursul deceniului: Blue Velvet, Rags to Riches şi piese care se apropiau de sunetul eroului său din copilărie, Frank Sinatra. Bennett a devenit un idol al adolescenţilor, iar când s-a căsătorit cu prima sa soţie, Patricia Beech, în 1952, 2.000 de fane s-au îmbrăcat în negru pentru a "jeli" evenimentul, în exteriorul locului unde a avut loc ceremonia din New York.

În 1962 a ajuns la statutul de superstar datorită versiunii sale a cântecului I Left My Heart in San Francisco din 1953. Melodia i-a adus lui Bennett două premii Grammy şi a devenit un standard pop al secolului XX.

Cu toate acestea, stilul lui Bennett părea deja depăşit în momentul în care invazia britanică a cuprins topurile americane, iar Bennett a luptat pentru a fi relevant în anii 1960. În deceniul următor s-a confruntat cu o serie de probleme personale, inclusiv sfârşitul celei de-a doua căsnicii şi o dependenţă gravă de droguri. Cu toate acestea, două albume înregistrate cu pianistul Bill Evans vor fi esenţiale pentru reapariţia sa ulterioară ca figură centrală a muzicii americane.

Momentul de cotitură în viaţa sa a venit atunci când Bennett l-a angajat pe fiul său, Danny, să-i fie manager. Renunţarea la circuitul din Las Vegas pentru New York şi reunirea cu pianistul şi directorul muzical Ralph Sharon, de la începutul anilor '60, s-au dovedit a fi lovituri de maestru. Albumul său de revenire din 1986, The Art of Excellence, a fost un succes de la care nu a mai privit înapoi. Perfectly Frank (1992) - un omagiu adus idolului său Sinatra - a ocupat primul loc în topurile de jazz din US Billboard, în timp ce în 1994, cu MTV Unplugged, Bennett a câştigat un Grammy pentru albumul anului. Bennett a devenit o prezenţă fixă în circuitul TV şi a colaborat cu o serie de artişti precum k.d. lang, Amy Winehouse, Queen Latifah şi Diana Krall, ceea ce a contribuit la menţinerea relevanţei sale în rândul artiştilor mai tineri.

Albumul său din 2006, Duets: An American Classic, a inclus apariţii ale lui Paul McCartney, Elton John şi George Michael.

Cântatul nu a fost singura preocupare artistică a lui Bennett. Picturile sale, realizate sub numele său de naştere, sunt expuse la Smithsonian Institution şi la Butler Institute of American Art. În 2001, a fondat Şcoala de Arte Frank Sinatra din Queens, New York, care oferă calificări în arte plastice, dans, muzică vocală şi instrumentală, teatru şi film.

Democrat de-o viaţă, Bennett a fost, de asemenea, un susţinător al mişcării pentru drepturile civile, care a participat în 1965 la marşurile de la Selma la Montgomery şi a refuzat să cânte în Africa de Sud în perioada apartheidului.

Bennett a rămas hotărât să cânte până la sfârşitul vieţii sale. La scurt timp după ce a împlinit 90 de ani, el a declarat pentru New York Times: "Aş fi putut să mă retrag acum 16 ani, dar îmi place ceea ce fac". A susţinut ultimele sale concerte în august 2021, alături de Lady Gaga, la Radio City Music Hall din New York.

Bennett are patru copii: Danny şi Dae, din căsătoria cu Beech, şi Joanna şi Antonia, din cea de-a doua căsătorie cu Sandra Grant Bennett, de care s-a despărţit în 1979. Din 2007 el era căsătorit cu Susan Crow, cu 40 de ani mai tânără decât el.