Joi, 20 Iulie 2023, 07:22

Personalul ambasadei Suediei la Bagdad este "în siguranţă", a declarat joi pentru AFP ministerul suedez de externe, după ce clădirea a fost incendiată. Ambasada Suediei din capitala Irakului a fost incendiată în zorii zilei de joi, în cursul unei manifestaţii organizate de partizani ai turbulentului lider religios Moqtada Sadr, înaintea unui nou eveniment în Suedia în care urmează să fie ars un exemplar din Coran.

Exemplare ale Coranului Foto: Turgay Koca / Alamy / Profimedia Images

"Suntem la curent cu situaţia. Personalul ambasadei noastre (în Irak) este în siguranţă, iar ministerul este în contact regulat cu acesta", a precizat ministerul într-un e-mail în urma incidentelor de la Bagdad.

"Autorităţile irakiene sunt responsabile pentru protejarea misiunilor diplomatice şi a personalului acestora", a adăugat ministerul, subliniind că atacurile împotriva ambasadelor şi diplomaţilor "constituie o încălcare gravă a Convenţiei de la Viena".

Ministerul nu a dorit să confirme dacă aceste evenimente sunt legate un miting planificat în faţa ambasadei Irakului la Stockholm, joi, între orele 11.00 şi 13.00 GMT, în timpul căruia organizatorul plănuieşte să ardă un Coran şi drapelul irakian.

Din clădirea amabasadei Suediei ieşea fum, a văzut un corespondent al AFP pe acoperişul unei clădiri din cartier, unde forţele speciale irakiene erau desfăşurate în număr mare pe o stradă, în timp ce zeci de manifestanţi mai erau la faţa locului.

Nu a fost imediat posibil să afle dacă ambasada era goală în momentul atacului şi dacă personalul acesteia fusese evacuat. Nici forţele de ordine irakiene, nici autorităţile nu au reacţionat imediat la incident.

Atacul asupra ambasadei din Bagdad a avut loc într-un momentul în care poliţia suedeză a autorizat un mini-miting joi în faţa ambasadei Irakului la Stockholm: organizatorul prevede să dea foc unui exemplar al Coranului şi drapelului irakian.

"Nu am aşteptat dimineaţa, am intrat în zori, am incendiat ambasada Suediei", a declarat joi pentru AFP un tânăr manifestant la Bagdad, înainte de a scanda "Moqtada, Moqtada Moqtada", numele unui lider religios influent.

Vorbind sub protecţia anonimatului, protestatarul a spus că "copiii curentului sadrist" au acţionat după ce lui Salwan Momika i s-a dat din nou permisiunea "de a manifesta pentru a arde Coranul" în Suedia.

Salwan Momika, un irakian refugiat în Suedia - acelaşi care organizează adunarea de joi - a ars câteva pagini din Coran în faţa celei mai mari moschei din Stockholm la 28 iunie, în ziua de Eid al-Adha, o sărbătoare celebrată de toţi musulmanii.

Acest prim incident i-a determinat pe susţinătorii lui Moqtada Sadr, un lider religios influent şi generator de probleme în politica irakiană, să ia cu asalt ambasada Suediei din Bagdad pe 29 iunie.