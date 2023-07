INTERNATIONAL Miercuri, 19 Iulie 2023, 00:23

Poliția din Nevada a confirmat că săptămâna aceasta a executat un mandat de percheziție în legătură cu uciderea neelucidată a rapperului Tupac Shakur, relatează presa americană, potrivit BBC.

Tupac Shakur si Shock G de la Digital Underground Foto: Pat Johnson / imago stock&people / Profimedia

Detectivii au efectuat percheziția într-o casă din Henderson, o suburbie din Las Vegas, unde a fost împușcat Shakur în septembrie 1996.

Poliția Metropolitană din Las Vegas nu a oferit mai multe detalii despre raid, invocând ancheta în desfășurare cu privire la uciderea lui.

Shakur avea 25 de ani când a fost ucis.

Nu au fost efectuate arestări.

Casa care a fost percheziționată se află la cațiva zeci de kilometri de locul în care a fost împușcat Shakur, pe Las Vegas Strip.

„LVMPD poate confirma că un mandat de percheziție a fost emis în Henderson, Nevada, pe 17 iulie 2023, ca parte a unei anchete în curs privind omuciderea lui Tupac Shakur”, se arată într-un comunicat al poliției din Las Vegas, raportat de CBS News.

Tupac Shakur, cunoscut ca 2Pac, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame (Aleea Celebrităților de la Hollywood), pe 7 iunie, la câteva luni înainte de a se împlini 27 de ani de de la moartea rapperului.

Shakur și-a lansat albumul de debut în 1991 și a continuat să se bucure de succes în topuri cu hituri precum California Love, All Eyez on Me, Changes și I Ain't Mad at Cha.

Pe 16 iunie ar fi împlinit 52 de ani.