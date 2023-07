INTERNATIONAL Joi, 13 Iulie 2023, 08:37

Marea Britanie are nevoie și de muncitori necalificați din străinătate, spune unul dintre principalii susținători ai Brexit. De aceea, el propune un nou program de vize pentru bulgarii și românii care au sub 35 de ani, scrie Deutsche Welle (DW), citat de Dnevnik.

Agricultura in gradina Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

George Eustice, unul dintre principalii susținători ai Brexit și fost ministru în guvernul lui Boris Johnson, face eforturi pentru o schimbare în politica de migrație a Marii Britanii.„Propun să începem negocieri bilaterale cu statele membre UE, mizând mai întâi pe țări precum Bulgaria, România și statele baltice”, a anunțat politicianul. „Scopul este de a crea o schemă reciprocă de vize pentru mobilitatea tinerilor”, a spus el pentru Sunday Observer.

Fostul ministru al Mediului propune ca tinerii cu vârsta de până la 35 de ani din țări precum Bulgaria și România să aibă inițial posibilitatea de a primi vize de doi ani, iar pe termen lung să se dezvolte un „Program de mobilitate pentru tineret” care să acopere toate țările din UE.

Scopul este de a contracara penuria acută de forță de muncă și inflația ridicată care rezultă din asta. Prin acest apel, Eustice se opune promisiunii susținătorilor Brexit-ului de a îngreuna intrarea străinilor slab calificați pe piața muncii.

Prețuri mari și puțini muncitori

Inflația din Marea Britanie a fost ultima dată la 8,7%. Experții consideră că unul dintre motivele pentru aceasta este deficitul de forță de muncă. Mai puțini muncitori înseamnă mai puțină producție și mai puțină ofertă de mărfuri. Iar atunci când se menține nivelul cererii în acest context, prețurile urcă. Potrivit lui Eustice, însă, dificultățile economice nu se datorează Brexitului în sine, ci noii politici de migrație a Marii Britanii. Fostul ministru crede că ea nu este adaptată nevoilor țării.

„Permitem intrarea în țară a oamenilor cu profesii de înaltă calificare – avocați, specialiști în insolvență, lucrători la muzee, chiar și DJ. Deși nu avem o penurie în aceste sectoare. Dar nu le permitem oamenilor să vină aici și să lucreze în sectorul alimentar, de exemplu, acolo unde avem o penurie acută. Și asta contribuie și la o inflație ridicată", spune politicianul. Penuria de muncitori din Regatul Unit afectează în special hotelurile, precum și sectorul gastronomic - restaurante, pub-uri, cafenele.

Brexit și „controlul frontierelor”

Unul dintre principalele argumente ale susținătorilor Brexit-ului a fost „reluarea controlului la frontiere” – take back control of our borders. Ieșirea Marii Britanii din UE în ianuarie 2020 a pus capăt liberei circulații a cetățenilor în UE.

Cetățenii țărilor membre UE, inclusiv bulgarii care au locuit pe Insulă înainte de decembrie 2020, pot aplica pentru așa-numitul statut de ședere care le permite să lucreze în Marea Britanie fără vize. Cu toate acestea, celelalte persoane care doresc să lucreze pe Insulă trebuie să solicite o viză de muncă. Acest lucru este asociat cu diverse dificultăți - nu în ultimul rând cu costuri. Prețul vizei poate ajunge în jur de 1.500 de euro. (Rador)